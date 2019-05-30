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少棒／滿貫砲擊退強敵 花蓮富源少棒隊揚名加拿大

2019-05-30 13:58聯合報 記者余衡╱即時報導

富源聯盟少棒隊合影。圖／富源國小提供
富源聯盟少棒隊合影。圖／富源國小提供
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小小台灣之光！以花蓮縣瑞穗鄉富源國小球員為主力的「富源聯盟少棒隊」，日前赴加拿大參加約翰緬因少棒賽，一路過關斬將進入總冠軍賽，鏖戰9局靠著第3棒小將曾聖安敲出滿貫全壘打拉開比數，最後以10比3當地本那比少棒隊奪得冠軍，賽後校方犒賞小球員們前往西雅圖觀賞美國職棒大賽，品嘗勝利果實同時提升技術，預計31日返抵台灣。

富源國小指出校內少棒成軍30年，一直以來將棒球當做品德教育，讓球員在打棒球之餘學習團隊紀律並培養個人品德，球隊利用課後及週末訓練，使學業不致偏廢，近年校方為增加球員視野及切磋球技推廣國際交流，獲得家長大力支持捐募，由校方聯繫當地接待家庭一切食宿從簡，繼去年在溫哥華國際少棒邀請賽中勇奪亞軍後，這是第二次遠征加拿大。

本屆比賽年齡限制為13歲，因此除以富源少棒隊為主力並徵召中原國小、瑞穗國中、化仁國中及台東體中等隊球員組成「富源聯盟少棒隊」，由富源國小校長蘇連西帶隊與另外15支來自加拿大卑詩省各地的球隊一較高下，另有不少父母自願擔任隨團義工，全程協助照料這群小球員。

「富源聯盟少棒隊」沿路過關斬將，除了投手陽念希有效封鎖對手打擊，一壘手中王文廷展現多次滴水不漏的美技守備，打擊上師宇杰頻頻敲出安打，王文廷為求上壘還以頭部滑壘，雖遭判出局但充分展現強烈晉級慾望也鼓舞全隊士氣。

冠軍戰時吸引罕見超過5百名觀眾到場，前半場小球員打擊遭到對方投手速球壓制形成3：0落後，下半場球員擊出強襲滾地球擊中對方投手腿部，但對方投手堅持不願退場，經教練下達觸擊戰術形成成滿壘，3棒曾聖安把握機會敲出滿貫全壘打形成大局，最後以10：3奪冠。這一支滿貫全壘打也讓在場加油助陣的台灣社團及移民興奮不已。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅也在場為選手們加油。

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