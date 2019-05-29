中職／施子謙優質先發+打線發威 獅隊3連勝

2019-05-29 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊本周作客新莊棒球場迎戰富邦悍將隊，施子謙今天先發6局失1分，加上打線爆發，兩度進帳4分大局，終場以10：4擊敗悍將隊，收下近期3連勝，並中止對戰3連敗，勝率重回第2。

施子謙今天唯一的失分出現在3局下，先被李宗賢擊出內野安打，2出局二壘有人時被胡金龍敲出安打失1分，他也坦言，自己有點太慢進入狀況，導致失分。

獅隊打線則在4局上展開攻勢，1出局後潘武雄、陳鏞基從伍鐸手中敲出安打，陳重羽補上二壘打敲回追平分，滿壘時朱元勤揮出安打追加2分，林祐樂的滾地球也送回分數，獅隊單局攻4分逆轉戰局。

6局上獅隊又有攻勢，連續安打後因悍將隊守備接連出狀況，再進帳4分大局拉開差距，第7局潘武雄、陳鏞基、陳重羽連3棒安打再添分數，楊家維的高飛犧牲打也帶有打點，獅隊將比數拉開為10：1。

悍將隊直到8局下才靠林益全的陽春砲轟回第2分，這是他近10場比賽敲出的第6發全壘打，本季累積9轟追上Lamigo桃猿隊林泓育，並列聯盟第3。第9局悍將隊再靠林威廷的三壘打、李宗賢高飛犧牲打追回2分，但無力改變戰局。

獅隊施子謙今天先發6局，被敲出6支安打，送出4次三振，失1分，連4戰優質先發，拿下本季第3勝，也獲選單場MVP。伍鐸主投5.2局，被掃出11支安打，失8分（4分自責分），吞3連敗。