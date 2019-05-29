日職／王柏融終止連3戰安打 陳冠宇化解滿壘危機

2019-05-29 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王柏融終止連3戰安打。 聯合報系資料照 分享 facebook

旅日好手王柏融今天再戰羅德隊，擔任日本火腿隊先發五棒、左外野手，全場兩個打數掛零、吞下一次次三振，另獲兩次保送；火腿38歲老將田中賢介八局下代打，轟出價值連城的兩分砲，幫助球隊後來居上，以6：4獲勝。

火腿最近三連勝，勝率回到五成，本季出賽50場，戰績24敗2和24敗，排名升至太平洋聯盟第四，明天繼續在札幌巨蛋和羅德交手，進行三連戰最後一戰。

王柏融今天首次面對羅德22歲右投岩下大輝，二局下遭三振，四、六局都獲保送，七局下最後一個打席面對羅德第二任投手西野勇士，揮出左外野飛球出局，終止連三場安打紀錄。

王柏融本季出賽38場，打擊率2成73、全壘打1支、打點19分。

此役打完前六局，兩隊1：1平手，羅德捕手吉田裕太七局上轟出兩分砲，火腿七局下立刻反攻，以三支安打（近藤健介兩分打點）追回兩分，雙方又是3：3僵持。

羅德八局上再靠中村獎吾二壘打超前比數，以4：3領先，沒想到八局下戰況又生變，火腿在兩出局後，清宮幸太郎獲保送，田中賢介轟出右外野兩分砲，本季首轟成為致勝一擊。

火腿接下來再靠兩安、兩保送攻下第六分，羅德推出台灣左投陳冠宇救援，三振石川亮化解滿壘危機，但九局上反攻無力，終場兩分之差輸球，排名遭火腿超前，落後半場勝差。

陳冠宇投五球完成0.1局任務，本季出賽13場，合計19.2局失六分只有兩分自責，戰績2中繼、防禦率0.92。