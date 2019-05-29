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中職／王躍霖投第9局很緊張 回想2017年有信心的自己

2019-05-29 20:29中央社 桃園29日電

Lamigo桃猿王躍霖。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
Lamigo桃猿王躍霖。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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Lamigo桃猿王躍霖目前較常投最後一任，他表示，剛開始很緊張，但一直回想2017年有信心的自己，控球也改善很多。

26日桃猿先發林樺慶僅投3.2局，王躍霖接替投2.1局，僅被敲1支安打，投2次三振無失分。王躍霖指出，從開季到現在控球有改善，也發現打者喜歡攻擊他的第1球，不過他說：「上場前在牛棚時教練會提醒，場上捕手也會第一時間提醒，投第1球會比較謹慎一點。」

王躍霖2017年出賽64場，拿下19次中繼成功，防禦率3.43，奪下最佳中繼投手。王躍霖指出，那年身體沒有什麼傷，今年則是有些疲憊感，但他說：「只要沒到很不舒服都會上場，畢竟4隊現在咬很緊，前陣子牛棚又有點狀況，大家都想盡量扮演好自己的角色」。

近期由於陳禹勳暫時調離終結者，因此王躍霖、林柏佑及吳丞哲輪流分擔，王躍霖笑說：「第9局壓力真的滿大，即使遇到後段棒次還是會緊張，但我會一直回想2017年我是怎麼投的，那時會邊投邊笑，被得分也不擔心，去年就比較僵。」

王躍霖也感謝這2年角色吃重的學弟黃子鵬、吳丞哲，會向他們學習危機處理能力，互相幫忙、給經驗。

至於日前王躍霖在Instagram限時動態貼「就試著習慣吧」、「還是要繼續投下去吧」、「緊繃感、痠痛感樣樣來，好險放假了」，被網友解讀成在抱怨。王躍霖笑說：「上星期我只出賽2場，是因為我有鼻子過敏，最近特別嚴重，導致做什麼都不舒服，投球也有點影響。」

王躍霖牛棚
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