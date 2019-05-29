玉山盃／只敲3安打淘汰新竹市 桃園市重返4強

2019-05-29 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



爭搶玉山盃青棒賽最後一張晉級門票，桃園市今天在天母棒球場對上新竹市，洪宸毅先發7局失1分的非責失，再靠陳志杰在8局下守住滿壘危機，全場僅敲3支安打，包括林翊翔的致勝一擊，終場以2：1贏球，繼2015年後再闖玉山盃4強。

桃園市在首局靠第1棒李灝宇的二壘打展開攻勢，接著靠隊友推進和投手暴投攻回第1分。新竹市則在1局下有所回應，靠2支安打和保送攻佔滿壘，第5棒王苡丞揮出安打將比數扳平。

桃園市在4局掌握對方投手控球不穩，選到3次保送攻佔滿壘，第7棒林翊翔適時安打送回超前分，連兩戰敲回勝利打點，被隊友封為「關鍵先生」；他也透露，在國中時期大多打第1棒，沒有太多建功機會，這是第一次敲勝利打點，打擊近況不錯。

5局起桃園市受到新竹市王牌左投王志煊的壓制，僅擊出1支安打，但兩名高一投手合力穩定局面，洪宸毅先發7局失1分（非自責分），送出6次三振，奪勝投，陳志杰在8局登板，守住2出局滿壘的危機，後援2局無失分守成。

桃園市兩名投手的表現，讓教頭藍文成十分肯定，「洪宸毅讓教練團最欣賞的就是他的鬥志，不會怯場，如果控球更好，以後大有可為。」前役飆出150公裡速球的陳志杰，今天登板控球雖遇亂流，但自己化解危機，藍文成說：「相信他有實力可以壓制對方，他的球質重、有球速。」

桃園市打線全場僅敲3支安打，是對手的一半，但藍文成說：「對方投手也很有水準，王志煊投得不錯。」他也提到，接下來進入4強，碰到的投手都會在水準之上，最終4強包括桃園市、新北市、高雄市及台東縣。

桃園市過去在2011至2014年締造玉山盃4連霸，2015年奪亞軍，之後3屆賽事都未能挺進4強， 但主力球員則是在2016、2018年在王貞治盃奪冠。