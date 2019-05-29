MLB／大谷躲過三振反敲致勝安 阻斷運動家10連勝

2019-05-29 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



運動家對抗天使之戰，王維中中繼兩局沒有失分，維持比數讓球隊得以在六局追平，不過九局上卻遭大谷翔平適時敲出致勝安打，終場以4：6不敵踢館的天使，中斷近來的十連勝。

王維中等了608天重新站上大聯盟投手丘，五局上1：4落後時登板中繼，並且投出三上三下，包含兩顆球解決天使第四棒的老將普荷斯（Albert Pujols）；下一局王維中繼續登板，在送出三振後，被佛列契（David Fletcher）敲出中外野二壘安打，不過最後仍安全下莊。

身為第一位披上運動家戰袍出賽的台將，王維中投了23球，有14球是好球，兩局內容已經比2017年在釀酒人出賽八場共投1.1局還要多，被敲一支安打，有一次三振、沒有保送，防禦率仍是零，最快球速也有92.3哩，可惜錯過和大谷翔平的對決。

王維中上場後，運動家打線跟著展開反攻，先是五局下勞瑞亞諾（Ramon Laureano）開出陽春砲，六局下歐森（Matt Olson）用兩分砲跟進，扳成4：4平手，可惜沒有要到超前分，王維中也錯失勝投資格。

大谷翔平在九局上成為天使的致勝英雄，在兩人出局且二、三壘有人，他面對索瑞亞（Joakim Soria），球數兩好一壞時放掉75.7哩的曲球，主審差點給出三振，卻因捕手沒將球接進手套而判壞球，逃過一劫的大谷敲出右外野安打，讓天使跑回超前的兩分。

大谷翔平在二局上也有一支安打，此役五打數兩安打、一次三振，繼5月15日演出猛打賞以來，首度再有雙安演出，也是本季第五場，目前打擊率為2成39。