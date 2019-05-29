親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記初半馬週年紀念人生首跑之【跑完這一場，絕對再也不跑】背水一戰
健行筆記無名山甘藷峰 滴滴落落給我們咫尺距離 學會放下獲得永恆的瞬間龍洞灣岬步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 博焱焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月26日)

中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

2019-05-29 07:00Tzuyi

中華職棒5月7日球隊戰績頁出現今年最大的勝場差，中信以18勝9敗之姿遙遙領先，領先第二的Lamigo達4.5場差、富邦6場，墊底的統一更是差了高達7.5場。孰料20天後戰況丕變，猿隊奪得首位，悍將則緊追在後，不過四隊場差僅有2.5場，後續各隊還有17至21場賽事，上半季勝負仍難預料。

在各隊的團隊表現中，Lamigo及富邦一直分別在打擊與投手部分領先，但是兩隊不但未能拉開與其他球隊的距離，悍將甚至直至24日才站上5成勝率。造成戰績如此接近，主因在於各隊雖然各有千秋，卻也具有不安定因素存在。

Lamigo 桃猿：先發投手不穩定

猿隊雖然目前暫居第一，但他們近況仍然沒有很穩定，不如前兩年超級霸的氣勢。他們最大的問題在於先發投手，以往多慣用3位超強洋投撐場，減少本土投手的負擔，不過他們日前解約史博威，改登錄洋砲柏納帝那，改用2洋3土投的先發陣容。

Lamigo改用2洋3土投的先發陣容，但本土目前除了王溢正外，翁瑋均開始出現撞牆...
Lamigo改用2洋3土投的先發陣容，但本土目前除了王溢正外，翁瑋均開始出現撞牆期，先發投手成為隱憂 聯合報系資料照片
分享

先發投手部分，除了尼克斯及王溢正較穩定外，洋將李茲表現並不如預期優異。翁瑋均是他們另一位固定先發的球員，他是猿隊去年第一輪選入的球員，今年初登板就獲得勝投，並刷新最年輕初登板勝投紀錄，但他表現起伏較大，近期有不穩狀況。第四號先發都不穩了，第五號先發更是問題。Lamigo原本拉上林樺慶先發，他在前兩年都是五號先發，但僅出賽3.2局就又下放二軍，被評為壘上有人的危機處理能力不好。曾是先發人選的葉家淇，今年熱身賽表現優異，但到了正式賽季卻一塌糊塗，讓教練重話怒斥。

先發投手的不穩定，會增加牛棚投手的負擔，雖然有黃子鵬、王躍霖等球員坐鎮，但他們單週能夠負荷多少？加上目前又少了安定感十足的終結者，這都會影響球隊表現，是猿隊想要繼續拋彩帶，需要思考的環節之一。

富邦悍將：教練團調度缺靈活

悍將空有豪華陣容，表現卻跌跌撞撞，但日前把林益全的棒次調整到蔣智賢前面後，意外打出一波5勝1負的成績，還差點登上首位。悍將打線成為上週表現最佳的球隊，甚至是全壘打最多的球隊，在林益全開轟後動作看起來，整個球隊似乎活潑起來。

林益全的爆發幫助富邦打出好成績，但打線不能只靠他，教練團還是要找出串聯最佳的陣容...
林益全的爆發幫助富邦打出好成績，但打線不能只靠他，教練團還是要找出串聯最佳的陣容。 聯合報系資料照片
分享

但是這樣的打線是否能穩定供輸，還是教練團最大的考驗。蔣智賢及林哲瑄，分別被改到第5及第7棒，原本得點圈表現最佳的兩人，合計15次得點圈只有林哲瑄的1支安打。另外近況極佳，對戰Lamigo表現優異，能夠兼具內、外野守備的高國麟，則是對戰猿隊連坐三場板凳。整體而言，富邦的打序仍然有美中不足之處。

目前的調度看起來，領先時比較敢讓板凳球員登場，落後時則相對保守，對於打線安排及調度，富邦教練團似乎缺少了些靈活度。如何在打線上，都放上狀態最佳的球員，會是悍將能否更上層樓的關鍵。

中信兄弟：本土投手大崩盤

中信兄弟去年因為缺先發投手，而率先實行假先發，今年先發投手陣容則是脫胎換骨。他們在洋將部分大膽維持2投1野，讓楊志龍、黃恩賜及蔡齊哲三位本土投手擔任固定先發，一度收到不錯的效果，是原本戰績領先的功臣。

中信兄弟的本土三本柱目前有些歪斜，要如何扶正讓他們回穩，成為上半季能否維持競爭力...
中信兄弟的本土三本柱目前有些歪斜，要如何扶正讓他們回穩，成為上半季能否維持競爭力的關鍵。 聯合報系資料照片
分享

不過就在5月7日球隊的顛峰後，他們共計先發出賽6場，全部吞下敗戰，在這之前他們貢獻4勝3敗。其中黃恩賜6.2局丟14分，蔡齊哲則有0.2局丟6分，造成球隊前幾局幾乎就繳械投降，另外楊志龍則是受傷需下半季才能歸隊。即使從二軍升上強投陳琥，但他的表現也不理想，因此現在中信幾乎只有洋將撐場，近期表現是四隊之末。

現在傳出中信兄弟有意調整洋將陣容，除了二軍有投手紐維拉待命外，可能再找洋投。目前他們仍保有爭冠機會，要如何改善本土投手目前的窘境，就需要教練團快速地做出決定了！

統一獅：傷兵影響戰力

去年表現突出的統一，今年似乎受到詛咒般，傷兵接二連三出現，一度超過20名球員受傷。現在包含羅里奇、陳傑憲、吳桀睿、鄭鎧文等主力球員，都還是無法上場，戰力明顯受損。

巧婦難為無米之炊，試著嘗試其他種料理也是解套方法。獅隊可以藉機從砂礫中挖掘珍珠，...
巧婦難為無米之炊，試著嘗試其他種料理也是解套方法。獅隊可以藉機從砂礫中挖掘珍珠，才能突破窘境。 聯合報系資料照片
分享

對獅子軍而言，他們與富邦悍將一堆球員擺著不用不同，而是無主將可用。其中打者部份，打線有一半球員僅約2成打擊率，相較於猿隊的3成豪華打線，明顯有落差。有時為了增加打擊率，卻必須犧牲守備，調度顯得捉襟見肘。

但其實這也是教練團的考驗，可以增加許多二線球員出賽機會，經由多方嘗試或許可以找到砂礫中的珍珠。要如何減少傷兵造成的影響，就是統一如何脫穎而出所必須解決的問題了。

目前四隊都有不安定因素，每週戰況都可能有所變化，這不單只是球員能力的問題，而牽扯教練團的能力部份。如同灌籃高手漫畫一樣，誰能夠化解不安定因素，即時的展現應變能力，會是今年上半季爭冠最主要的關鍵。

中信兄弟Lamigo桃猿富邦悍將統一7-ELEVEn獅

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

12強賽／中華隊教頭 明出爐？

2019-05-29 00:01

中職／統一獅陷傷兵潮 五月戰績卻逆勢上揚

2019-05-28 20:30

中職／兄弟近14戰2勝12敗 上半季仍有逆轉機會

2019-05-28 19:10

中職／中信黃恩賜將重返先發 王奕凱控球不穩回牛棚

2019-05-28 19:09

棒球／港口盃中華隊名單出爐 林瀚第29次入選國家隊

2019-05-28 18:43

日職／松坂大輔完美復出 20球2局送3K

2019-05-28 16:08

中職／大雨一直下 象猿戰提前宣布取消

2019-05-28 15:32

日職／萊德恐怖指數冠洋砲 王柏融得力拚長打

2019-05-28 14:02

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

中職／主場勝率高 猿爭季冠軍關鍵

2019-05-27 23:56

12強賽／中華隊總教練 中職還在等洪一中點頭

2019-05-27 17:22

中職／少了王柏融沒差 猿隊打線暴力未減

2019-05-27 16:12

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／另類紀錄發燒 歐尼爾隊友連36年參與決賽

2019-05-28 12:33

日職／王柏融敲復出首支長打 貢獻勝利打點火腿連勝

2019-05-28 20:18

NBA／網傳詹皇接觸多位球星 AD及厄文都見了

2019-05-28 13:50

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

MLB／只穿襪子站在投手丘 培瑞茲創最奇怪停賽

2019-05-28 15:08

NBA／爆韋德不食人間煙火 太太：像沉睡20年

2019-05-28 17:07

NBA／對決生涯起點球隊 林書豪拚首枚總冠軍戒

2019-05-28 14:54

NBA／網路筆戰論籃球 杜蘭特：我絕對有資格

2019-05-28 16:02

NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22

NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40

MLB／史上最大約放水流 馬恰多遭球迷狂噓

2019-05-28 21:03

NBA／暴龍格林東冠失準：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59

NBA／詹皇放行兒子開IG 老爸加持追蹤人數飆增

2019-05-28 17:16

NBA／希臘怪物喊話 盼留住原班陣容再拚冠

2019-05-28 16:57

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

NBA／討教防守雷納德？ 勇士、馬刺教頭共進晚餐

2019-05-28 18:51

法網／決勝盤賞貝果 謝淑薇奪法網單打第四勝

2019-05-28 09:22

NBA／與公牛主帥共進晚餐？ 巴特勒動向引揣測

2019-05-28 16:40

籃球／月底確定參賽隊 職籃確定11月2日開打

2019-05-28 16:15

日職／對決陳冠宇雖吃癟 王柏融卻偷偷笑了

2019-05-28 22:32

日職／萊德恐怖指數冠洋砲 王柏融得力拚長打

2019-05-28 14:02

籃球／SBL沒意思 新職籃CBL接地氣盼找回球迷

2019-05-28 17:22

NBA／跨區轉隊連2年進決賽 麥考前1位為柯爾

2019-05-28 12:55

MLB／克蕭技壓狄葛隆 生涯對大都會9勝0敗

2019-05-28 12:10

MLB／貝林格太火燙 記者道歉曾建議道奇換瑞爾穆托

2019-05-28 12:29

NBA／卡珍斯比杜蘭特先歸隊 勇士傷情三溫暖

2019-05-28 23:37

日職／二度對決穀保學長陳冠宇 王柏融又被解決

2019-05-28 20:36

瓊斯盃／中華隊16人名單出爐 呂政儒、蔣淯安遺珠

2019-05-28 14:28

MLB／沒請隊友吃宵夜？ 薛則連7場優質先發僅1勝

2019-05-28 10:02

MLB／大谷盜壘失敗 運動家10連勝王維中沒亮相

2019-05-28 11:00

棒球／港口盃中華隊名單出爐 林瀚第29次入選國家隊

2019-05-28 18:43

日職／宋家豪13球解決3人 15中繼仍居洋聯第2

2019-05-28 20:02

MiLB／黃暐傑2局無失分 姜正浩帶頭胡智為挨3轟

2019-05-28 13:05

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

法網／球后大坂直美克服首盤吞蛋 逆轉搶進女單第二輪

2019-05-28 23:53

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

中職／兄弟近14戰2勝12敗 上半季仍有逆轉機會

2019-05-28 19:10

中職／大雨一直下 象猿戰提前宣布取消

2019-05-28 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top