中職／四隊都有不安定因素 應變能力是爭冠關鍵

中華職棒5月7日球隊戰績頁出現今年最大的勝場差，中信以18勝9敗之姿遙遙領先，領先第二的Lamigo達4.5場差、富邦6場，墊底的統一更是差了高達7.5場。孰料20天後戰況丕變，猿隊奪得首位，悍將則緊追在後，不過四隊場差僅有2.5場，後續各隊還有17至21場賽事，上半季勝負仍難預料。

在各隊的團隊表現中，Lamigo及富邦一直分別在打擊與投手部分領先，但是兩隊不但未能拉開與其他球隊的距離，悍將甚至直至24日才站上5成勝率。造成戰績如此接近，主因在於各隊雖然各有千秋，卻也具有不安定因素存在。

Lamigo 桃猿：先發投手不穩定

猿隊雖然目前暫居第一，但他們近況仍然沒有很穩定，不如前兩年超級霸的氣勢。他們最大的問題在於先發投手，以往多慣用3位超強洋投撐場，減少本土投手的負擔，不過他們日前解約史博威，改登錄洋砲柏納帝那，改用2洋3土投的先發陣容。

Lamigo改用2洋3土投的先發陣容，但本土目前除了王溢正外，翁瑋均開始出現撞牆期，先發投手成為隱憂 聯合報系資料照片 分享 facebook

先發投手部分，除了尼克斯及王溢正較穩定外，洋將李茲表現並不如預期優異。翁瑋均是他們另一位固定先發的球員，他是猿隊去年第一輪選入的球員，今年初登板就獲得勝投，並刷新最年輕初登板勝投紀錄，但他表現起伏較大，近期有不穩狀況。第四號先發都不穩了，第五號先發更是問題。Lamigo原本拉上林樺慶先發，他在前兩年都是五號先發，但僅出賽3.2局就又下放二軍，被評為壘上有人的危機處理能力不好。曾是先發人選的葉家淇，今年熱身賽表現優異，但到了正式賽季卻一塌糊塗，讓教練重話怒斥。

先發投手的不穩定，會增加牛棚投手的負擔，雖然有黃子鵬、王躍霖等球員坐鎮，但他們單週能夠負荷多少？加上目前又少了安定感十足的終結者，這都會影響球隊表現，是猿隊想要繼續拋彩帶，需要思考的環節之一。

悍將空有豪華陣容，表現卻跌跌撞撞，但日前把林益全的棒次調整到蔣智賢前面後，意外打出一波5勝1負的成績，還差點登上首位。悍將打線成為上週表現最佳的球隊，甚至是全壘打最多的球隊，在林益全開轟後動作看起來，整個球隊似乎活潑起來。

林益全的爆發幫助富邦打出好成績，但打線不能只靠他，教練團還是要找出串聯最佳的陣容。 聯合報系資料照片 分享 facebook

但是這樣的打線是否能穩定供輸，還是教練團最大的考驗。蔣智賢及林哲瑄，分別被改到第5及第7棒，原本得點圈表現最佳的兩人，合計15次得點圈只有林哲瑄的1支安打。另外近況極佳，對戰Lamigo表現優異，能夠兼具內、外野守備的高國麟，則是對戰猿隊連坐三場板凳。整體而言，富邦的打序仍然有美中不足之處。

目前的調度看起來，領先時比較敢讓板凳球員登場，落後時則相對保守，對於打線安排及調度，富邦教練團似乎缺少了些靈活度。如何在打線上，都放上狀態最佳的球員，會是悍將能否更上層樓的關鍵。

中信兄弟去年因為缺先發投手，而率先實行假先發，今年先發投手陣容則是脫胎換骨。他們在洋將部分大膽維持2投1野，讓楊志龍、黃恩賜及蔡齊哲三位本土投手擔任固定先發，一度收到不錯的效果，是原本戰績領先的功臣。

中信兄弟的本土三本柱目前有些歪斜，要如何扶正讓他們回穩，成為上半季能否維持競爭力的關鍵。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過就在5月7日球隊的顛峰後，他們共計先發出賽6場，全部吞下敗戰，在這之前他們貢獻4勝3敗。其中黃恩賜6.2局丟14分，蔡齊哲則有0.2局丟6分，造成球隊前幾局幾乎就繳械投降，另外楊志龍則是受傷需下半季才能歸隊。即使從二軍升上強投陳琥，但他的表現也不理想，因此現在中信幾乎只有洋將撐場，近期表現是四隊之末。

現在傳出中信兄弟有意調整洋將陣容，除了二軍有投手紐維拉待命外，可能再找洋投。目前他們仍保有爭冠機會，要如何改善本土投手目前的窘境，就需要教練團快速地做出決定了！

統一獅：傷兵影響戰力

去年表現突出的統一，今年似乎受到詛咒般，傷兵接二連三出現，一度超過20名球員受傷。現在包含羅里奇、陳傑憲、吳桀睿、鄭鎧文等主力球員，都還是無法上場，戰力明顯受損。

巧婦難為無米之炊，試著嘗試其他種料理也是解套方法。獅隊可以藉機從砂礫中挖掘珍珠，才能突破窘境。 聯合報系資料照片 分享 facebook

對獅子軍而言，他們與富邦悍將一堆球員擺著不用不同，而是無主將可用。其中打者部份，打線有一半球員僅約2成打擊率，相較於猿隊的3成豪華打線，明顯有落差。有時為了增加打擊率，卻必須犧牲守備，調度顯得捉襟見肘。

但其實這也是教練團的考驗，可以增加許多二線球員出賽機會，經由多方嘗試或許可以找到砂礫中的珍珠。要如何減少傷兵造成的影響，就是統一如何脫穎而出所必須解決的問題了。

目前四隊都有不安定因素，每週戰況都可能有所變化，這不單只是球員能力的問題，而牽扯教練團的能力部份。如同灌籃高手漫畫一樣，誰能夠化解不安定因素，即時的展現應變能力，會是今年上半季爭冠最主要的關鍵。