中職／兄弟近14戰2勝12敗 上半季仍有逆轉機會

2019-05-28 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



艾迪頓。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟、猿隊今天在桃園球場的比賽因雨取消，兄弟洋投萊福力跳過先發，兩隊明天原地再戰，兄弟推出另一名洋投艾迪頓，他對富邦悍將、統一獅的表現都不夠穩定，但對猿隊投出3勝1敗，期待能為球隊、自己再下一城。

兄弟5日拚出六連勝，當時戰績18勝1和9敗、勝率6成67，接下來苦吞七連敗，近14場比賽只有2勝12敗，陷入上半季最大低潮，排名也從第一掉到第三。

但對兄弟來說，上半季仍有扭轉情勢的機會，畢竟四隊之間最大勝差只有2.5場，排名隨時可能生變，兄弟當務之急是對戰猿隊不能再敗，明天一定要全力搶勝。

猿隊暫居上半季龍頭，領先兄弟兩場勝差，今年前十次交手只有2勝8敗，不過近五場全勝，讓總教練洪一中暫時了一口氣，重燃爭取季冠軍的信心。

艾迪頓目前出賽八場，投出4勝3敗、防禦率5.98，對悍將1勝1敗、防禦率7.84，對獅隊1敗、防禦率9.58，投球內容都不理想，唯獨對決猿隊四場投出3勝1敗、防禦率3.52，穩定性高出一截。

猿隊明天仍由尼克斯先發，本季九場先發，戰績5勝3敗、防禦率2.75，目前保有五連勝紀錄；他今年對戰兄弟六場，投出3勝2敗、防禦率1.98。

兄弟洋砲里迪目前出賽29場，打擊率2成35、全壘打5支、打點15分，17日砲轟悍將洋投伍鐸後，接下來六戰17個打數只有兩支安打，整體表現不如球團預期，兄弟洋將陣容是否變動值得觀察。