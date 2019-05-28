棒球／港口盃中華隊名單出爐 林瀚第29次入選國家隊

2019-05-28 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中華棒協今召開成棒選訓會議，遴選出今年荷蘭港口盃及美國NCAA大學明星隊交流賽中華隊名單，交流賽的兩個新增名額，總教練李盈南選擇帶進陽杰恩與蔡易廷兩名年輕投手。

總教練李盈南根據去年年爆米花聯賽、今年業餘明星對抗賽以及跟結束的全國成棒甲組春季聯賽中，各隊球員的表現，選出最終名單，7月初開打的美國大學明星隊交流賽將帶26人，港口盃名單則為24人。

李盈南表示：「業餘中華隊一直都有很好的傳統，這次名單也特地把新舊名單調整，希望比較資深的選手發揮母雞帶小雞，讓中華隊的傳統與凝聚力傳承，也希望透過這兩項賽事，磨練今年10月亞錦賽的可用之兵。」

這份名單與4月1日公布的初選名單有不小差距，春季聯賽打擊表現亮眼的林瀚擠進名單，也是生涯第29次入選成棒國家隊，原本因傷被列在替補的廖俊凱也進入26人名單，廖俊凱在春聯繳出4轟並以15打點拿下打點王，輔仁大學強打黃柏豪則是生涯首度獲選國手。