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中職／大雨一直下 象猿戰提前宣布取消

2019-05-28 15:32聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信兄弟、猿隊之戰因雨宣布取消。圖／中華職棒提供
中信兄弟、猿隊之戰因雨宣布取消。圖／中華職棒提供
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大雨下不停，中職官方下午提前宣布，今晚原定在桃園球場進行的中信兄弟、猿隊之戰取消，補賽日期將依聯盟規定另外公布。

猿隊上半季排名第一，本周接下來四場比賽都在桃園球場出賽，明天對戰兄弟，31日起和富邦悍將隊進行三連戰。

中職各隊目前出賽39到43場，上半季已打完2/3賽事，二到四名依序是悍將、兄弟、統一獅隊，四隊之間最多只有2.5場勝差，排名隨時可能變動。

中職富邦悍將統一獅
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