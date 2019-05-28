日職／萊德恐怖指數冠洋砲 王柏融得力拚長打

2019-05-28 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



萊德本季從火腿轉隊至羅德隊，表現維持高檔。 擷圖自維基百科／Rikigon攝影 分享 facebook

日本職棒本季賽事已進行1/3，從各隊洋砲的打擊表現看來，羅德隊三壘手萊德（Brandon Laird）恐怖指數最高，目前17轟、39分打點都在太平洋聯盟排名第二，打擊率3成22暫居第四，也是唯一打擊率超過3成的日職洋砲。

值得一提的是，西武隊重砲山川穗高20轟、52分打點雖在洋聯領先，但萊德的長打率6成78不但超過山川（6成76），更是日職所有打者最高，破壞力真的很驚人。

萊德過去4季效力日本火腿隊，合計131轟、349分打點，2016年39轟奪下洋聯全壘打王，並獲總冠軍賽MVP，未獲續約後轉戰羅德，年薪從三億日圓降到一億二千萬，若能維持目前熱度，全壘打、打點都有機會改寫個人單季紀錄。

羅德開季前46場比賽打出23勝1和22敗，洋聯排名第四，落後榜首軟銀隊1.5場勝差，今起在札幌巨蛋對火腿進行三連戰，將是萊德本季第二次回到札幌再戰老東家，預料這位擁有「壽司男」封號的31歲美籍好手，仍會有一堆話題。

萊德從3月29日開幕戰至今全勤出賽，全壘打、打點、長打率、55支安打、116個壘打數、得28分都在羅德排名第一，打擊率只落後荻野貴司（3成29、洋聯第二），火腿今天先發投手金子弌大必須好好提防這門大砲。

火腿今年簽下王柏融後，日本權威的「棒球周刊」雜誌特別提到，這位台灣好手必須有效填補萊德的地位，不難想見他從開季至今承受多大壓力，現階段看來，「大王」除了追求穩定的打擊率，力拚長打更是重點。

王柏融目前出賽36場，打擊率2成78、長打率3成46，37支安打只有一支全壘打、六支二壘打，其餘都是一壘打；他在4月29日從軟銀先發投手東濱巨的手中揮出二壘打後，本月出賽10場，揮出9支安打都是一壘打，還未有長打表現。

日職6月4日展開交流賽（跨聯盟比賽），火腿依序對養樂多、阪神、廣島、巨人、橫濱、中日隊進行三連戰，其中對戰阪神、橫濱、中日都在中央聯盟球場，未有DH制，火腿監督栗山英樹安排先發打線，應會有不同想法。