中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

中華職棒上半季賽程進入最後三分之一階段，排名墊底的統一獅，和榜首的Lamigo桃猿僅2.5場勝差，上半季爭冠可說人人有機會，各個沒把握。上半季有個特別的現象，那就是中信兄弟每一場比賽先發9棒和守備位置都不一樣，竟然沒有任何一套陣容是一模一樣的。

例如，上半季兄弟打了42場，就有王威晨、陳偉漢、周思齊、陳文杰、張志強、陳江和(配合引退儀式)等6人打過第一棒，攻擊核心第四棒也有許基宏、陳子豪、彭政閔、林智勝、詹子賢和洋砲里迪等6人打過。

陳偉漢在近3戰被拉上來擔任第一棒打者，11個打數僅有2支安打。 聯合報系資料照片 分享 facebook

更厲害的是第三棒，前後就有陳子豪、周思齊、彭政閔、林智勝、詹子賢、陳文杰、林書逸和張志豪等8人打過，最常打三棒的是詹子賢，僅累計31個打數；換句話說，本季兄弟根本就沒有固定的三棒，而這個棒次是先發打線當中，攻勢承先啟後最重要的螺絲釘。

最厲害的還是第五棒，包括陳子豪、周思齊、里迪、彭政閔、艾銳克、林智勝、詹子賢、林書逸、張志豪和許基宏今年都打過五棒，你沒看錯，兄弟有10人打過五棒，可說初一十五不一樣，里迪最常打五棒，也才33個打數。

中信兄弟隊最近一場比賽的第五棒是詹子賢，但光是上周的比賽，張志豪、林智勝、彭政閔也都打過第五棒。 分享 facebook

如果以個人來看，最「全能」的是周思齊，本季除了第四棒之外，其他八個棒次全都打過，差第四棒就能完成「九棒大滿貫」；林書逸除了第一、四棒沒打過之外，其他七個棒次都打過。

不清楚以美籍教頭伯納為首的兄弟教練團，每一場比賽排棒次和守備位置的哲學是什麼，不過每一場陣容都不一樣，甚至有打者竟然快要每一個棒次都打過，在職棒確實是很少見的現象，是否會造成選手適應上的難題？答案應該是顯而易見的。

中信兄弟總教練伯納對於球員的狀況掌握度高，但對打線的安排卻一直不滿意，從春訓試到5月快結束，還是沒有一套中意的打序。 聯合報系資料照片 分享 facebook

而且，今年兄弟常出現這名打者這一戰打得好，甚至開轟，下一戰卻從板凳出發，原因是對方派出左、右投，但卻忽略該名打者打擊近況不錯，這一點也有討論的空間。

回顧兄弟象過去拿下7座總冠軍，包括一代象和二代象締造三連霸，和2010年小象翻身奪隊史第7冠，先發陣容變動並不大，選手清楚自己的角色和功能，更能發揮自身實力。

中信兄弟隊打序變來變去，球員隨時都需要調整心態，恐怕對球隊火力串連會有不小的影響。 聯合報系資料照片 分享 facebook

事實上，兩年前周思齊就常更動棒次，當時他曾說:「棒次若能固定，對打者當然比較好調整，這就像生活習慣一樣，是有習慣順序的。」或許可以作為註腳。