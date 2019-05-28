日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

5月已近尾聲，這個月的日職仍舊有不少事情發生，個人的有王柏融的受傷、山川穗高的20轟、松本航新人初登板初勝利、清宮幸太郎的復出等，在球隊方面則有養樂多的11連敗，以及相反地廣島的11連勝。雖然在26日的比賽以1分之差敗給巨人，無法追平隊史最多的12連勝紀錄，但這波連勝已讓廣島從開季後借金(敗多於勝)最多到8的墊底，不但一路爬到目前貯金(勝多於敗)來到9的央聯龍頭，領先居次的巨人也已有2場勝差。

在中職過去的歷史中，有著五月狂龍、五月狂象等稱呼，其實已3連霸的廣島，也有著類似的戰績模式。16年是廣島紅帽軍團霸業再起的開端，當年開季後2個月，央聯6隊仍是膠著的狀態，但就在5月底進入交流戰後，廣島開始呈現獨走的趨勢，在6月中更是拉出一波11連勝，從此魚躍龍門永遠不回頭，最終以極大差距拿下優勝，筆者在其中也參與了兩場在馬自達球場的廣島對軟銀交流戰，印象十分深刻；隔年球季開季後形成阪神與廣島兩隊爭龍頭的態勢，整個5月幾乎都是由阪神取得領先，但6月初廣島打出6連勝後氣勢及順位都逆轉，從此央聯其他5隊只能勉強看到廣島的車尾燈(跟16年比起來)，廣島這一年也以10場勝差連續兩季拿到優勝。

廣島球迷在進入5月後高興慶祝球隊獲勝的次數越來越多了。 福耳攝影 分享 facebook

經過前兩年的優勝洗禮，經驗及戰力都來到巔峰的廣島，上季更早熱機完成，開季一個月後就跟其他5隊說掰掰下季再來，進入5月完全拉開距離，球季還沒進行到一半就幾乎已宣告3連霸成功，要不是養樂多季末衝上一波，否則居次球隊與廣島的勝差會比16年更大。今年要挑戰4連霸的廣島，在走了主砲丸佳浩後，戰力雖有影響，被評估奪冠機率仍大，不過開季後跌破專家眼鏡，戰績一路下探到4月17日最差的借金8墊底狀態，但這也是廣島觸底反彈的開始，從這天後廣島打出含6連勝及11連勝在內的24勝7敗1和，目前重回央聯龍頭，也領先巨人2場勝差。

廣島開季戰績不振的原因是投打失調，但經過一個月後的調整，這兩方面都獲得改善，首先是投手部分。陣中王牌大瀨良大地，繼去年拿下勝投及勝率雙冠王後，今年開季仍維持著優異的身手，在5月先發4場，防禦率只有1.74，拿下2勝，這兩場都是投滿9局的無四死球完投勝，目前防禦率、勝投及優質先發場次都是聯盟第二佳，66次三振則是聯盟第一；年輕投手床田寛樹是廣島今年的驚喜，他在4月表現優異，防禦率不到1且拿下4勝，讓廣島在4月不至於輸太慘，他到5月表現有點下滑，但仍是先發輪值中重要一員，20歲的混血投手愛德華誠(Aduwa)在4月中從中繼轉先發，表現不錯，防禦率只有2出頭，是廣島能從墊底反彈的原因之一，不過廣島先發投手陣能及時回穩，恢復過去幾年的狀態，最重要的關鍵還是洋投強森(Kris Johnson)。

愛德華誠(右)今年轉先發後表現穩定，將是廣島未來的重要先發輪值投手。 福耳攝影 分享 facebook

強森自從15年加入廣島後，一直是陣中王牌角色，15、16年各拿下14及15勝，這兩年也分別奪下防禦率王及澤村賞，17年因傷只先發13場，只有6勝3敗，防禦率也超過4，去年回歸，先發24場再度取得11勝的雙位數勝投，是廣島3連霸霸業一塊重要的拼圖。不過今年開季彷彿變了個人，4月出賽5場總共只投了20局，被打4轟，防禦率高達7.20，勝投直到4月底才開張，1勝3敗的狀況也直接影響到廣島的戰績，還好進入5月後，熟悉的強森回來了。強森在5月先發4場，拿下3勝，防禦率只有1.44，前3場都無失分，是廣島翻身的主因之一。在25日對巨人拿下勝投後，他也達成在日職50勝的里程碑，堪稱廣島隊史最強洋投。

打線部分，廣島在進入5月後將先發打線做了一番調整，將表現不佳的老將長野久義及在4月底遭到頭部觸身球的松山竜平調離先發，開季至今只有不到2成打擊率的田中廣輔也被調往第8棒，改由野間峻祥打開路先鋒，西川龍馬則往前調，打第5棒的中心棒次，這種改變現在看起來有一定的效果，野間在5月的打擊率雖然只有約2成5左右，但比田中好多了，中心打線的鈴木誠也、巴提斯塔(Xavier Batista)及西川在5月的打擊狀況都比4月好上一個檔次，長程火力都有所發揮，連田中在近5場比賽也都有近3成的打擊率，顯示廣島打線已熱身完畢，如果長野及松山調整好再加入戰局，令人害怕的暴鯉打線就真的回來且更強了。

鈴木誠也在5月的打擊狀態維持在高檔，這是廣島能夠觸底反彈的關鍵之一。 福耳攝影 分享 facebook

廣島在季初的不振，讓各界以為央聯的強弱版圖有重劃的機會，巨人也一度站上睽違已久的龍頭，不過現在看來，廣島的投打都已漸漸回復到三連霸時的狀態，如果央聯其他5隊在這個時間點不好好跟緊廣島，恐怕又將形成過去三年廣島一隊獨走的態勢了。