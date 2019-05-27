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中職／少了王柏融沒差 猿隊打線暴力未減

2019-05-27 16:12聯合報 記者藍宗標╱即時報導

猿隊不受王柏融離隊影響，團隊打擊率仍達3成16，也是唯一突破3成的球隊。。 聯合...
猿隊不受王柏融離隊影響，團隊打擊率仍達3成16，也是唯一突破3成的球隊。。 聯合報系資料照
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「大王」王柏融今年轉戰日職，猿隊打線能否持續發飆，一度成為球迷矚目的話題；從中職目前戰況看來，猿隊不受王柏融離隊影響，團隊打擊率仍達3成16，也是唯一突破3成的球隊，成為上半季排名第一的關鍵。

中職本季已打82場球季賽，猿隊出賽40場，剛好打完1/3賽事，目前戰績21勝1和18敗，領先排名第二的富邦悍將隊1.5場勝差，從「暴力猿」的打擊破壞力看來，有本錢挑戰連續五個半季封王紀錄，再創中職新高。

王柏融2016、17年連奪中職打擊王，陳俊秀去年跟進，猿隊球員今年挑戰四連霸，林泓育3成70暫居第一，儘管球季賽還有2/3，他的熱度值得期待。

猿隊從2015年起，連續四季至少三名球員擠進打擊排行榜前十，17年更達四人；今年打到目前為止，打擊榜前四名都是猿隊球員，依序是林泓育、朱育賢（3成63）、藍寅倫（3成33）、郭嚴文（3成31），名列前十傑還有陳晨威（3成17）第六、陳俊秀（3成10）第九，大幅壓倒另三隊球員。

朱育賢本季大爆發，一度是打擊四冠王，目前也在安打、打點與全壘打領先。 記者侯永全...
朱育賢本季大爆發，一度是打擊四冠王，目前也在安打、打點與全壘打領先。 記者侯永全/攝影
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不只如此，猿隊包辦最多安打前五人、打點四人、全壘打兩人，林泓育打擊率、安打都是榜首，全壘打、打點名列第三，朱育賢安打、全壘打、打點統統第一，兩人從開季至今幾乎一路狂打，成為各隊投手極大威脅。

猿隊團隊防禦率4.43，只落後悍將隊的3.49，打擊方面除了打擊率獨占鰲頭，得分246、打點232、安打460全是第一，42轟紀錄只差中信兄弟隊3轟、排名第二，打線效率十足，成為上半季爭王大利多。

猿隊新來的洋砲柏納帝那很快就開轟，讓球隊打線更可怕。記者林澔一／攝影 林澔一
猿隊新來的洋砲柏納帝那很快就開轟，讓球隊打線更可怕。記者林澔一／攝影 林澔一
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中職王柏融
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