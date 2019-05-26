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中職／桃猿擊敗悍將 保住聯盟第一

2019-05-26 21:22聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

中職例行賽，挑戰六連勝的富邦悍將隊今晚在新莊主場迎戰Lamigo桃猿隊，四局結束，兩隊各得四分，五局下，猿隊林泓育從悍將先發投手索沙手中擊出勝利打點的陽春全壘打，又靠索沙一記暴投再下一城，五局連得兩分。積極反攻的悍將隊在七局下，靠第三棒DH胡金龍擊出一壘安打，搶下一分，終場悍將以5比6不敵桃猿隊，富邦中斷5連勝，先發投手索沙則中斷7連勝。

富邦悍將先發投手索沙中斷7連勝。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手索沙中斷7連勝。記者侯永全／攝影
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富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，猿隊林泓育回本壘得分，悍將隊投手索沙捕位刺殺不及...
富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，猿隊林泓育回本壘得分，悍將隊投手索沙捕位刺殺不及，擊出勝利打點陽春砲的林泓育，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，猿隊陳俊秀攻占三壘，悍將隊三壘手蔣智賢魚躍式接球...
富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，猿隊陳俊秀攻占三壘，悍將隊三壘手蔣智賢魚躍式接球不及。記者侯永全／攝影
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胡金龍富邦悍將中職
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