中職／潘威倫6局無責失壓制兄弟 生涯140勝達陣

2019-05-26 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



獅隊37歲「嘟嘟」潘威倫。 中央社資料照 分享 facebook

本季最年長與最年輕投手的對決，仍是老將技高一籌，獅隊37歲「嘟嘟」潘威倫先發6局無責失，率領獅隊以6：2贏球收下2連勝，個人生涯140勝入袋，而中信兄弟18歲王奕凱生涯初先發，僅投2.2局失3分吞敗，兄弟又吞2連敗，勝率跌破五成。

獅隊打線面對王奕凱，前2局獲得3次保送，沒有攻進分數，直到3局下靠黃恩賜的二壘打突破，一、三壘有人時，陳鏞基掃出二壘打送回2分，之後王奕凱連投3次四壞球保送再送1分，獅隊取得3：0領先。

4局上兄弟靠王威晨、張志豪及詹子賢的接連安打，從潘威倫手中追回2分，讓比數形成1分差。但兄弟在4局下再藉由蘇智傑的二壘打多添分數，第6局黃恩賜從蔡齊哲手中轟出2分砲追加保險分（本季首轟），助獅隊拉開4分領先。

潘威倫投完6局退場，獅隊之後由王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文各投1局沒有失分，守住勝利。黃恩賜今天4打席全上壘，2打數都擊出安打，包括一發全壘打，另有2打點、3得分，獲選單場MVP。

潘威倫先發6局，被擊出5支安打，有1次保送，失2分非自責分，拿下本季第5勝（1敗）、台南球場3連勝，也達成生涯140勝里程碑，繼續堆高自己締造的中職最多勝紀錄，本季防禦率2.98。

兄弟菜鳥左投王奕凱去年選秀第5輪被挑中，本月中首度在一軍亮相，出賽兩場共投1.2局無失分，今天首度先發，僅投2.2局用78球，被敲出2支安打，投出7次四壞球保送，另有2K，失3分，承擔敗投。蔡齊哲中繼3.2也失3分。