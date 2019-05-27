日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

無疑地，西武隊四棒山川穗高已經是日本職棒新的全壘打招牌代名詞。

山川穗高在5月12日擊出生涯紀念性的第100支全壘打，以321場出賽達成百轟，大幅刷新了1987年西武獅隊偉大前輩秋山幸二的第351場出賽百轟，成為日職史上最快速百轟的本土打者。（※如果包含外籍選手為史上第6；史上最快速為前近鐵隊洋將Ralph Bryant的246場）日本國家隊監督稻葉篤紀稱讚他說：「在去年打得這麼好，對手加強研究的情況下能有這樣的表現，展現了自己的實力！」

山川穗高從開季棒子就非常火熱，拿下3-4月份的MVP獎項後還是轟個不停。 擷圖自西武獅官方網站 分享 facebook

在大約不到兩週之後，山川穗高在5月21日對軟銀之戰擊出了3分全壘打，幫助西武底定戰局。這一支全壘打不僅讓他成為沖繩出身選手在沖繩例行賽開轟的史上第一人，同時也是他本季第20支全壘打。今年兩聯盟第一個10轟、第一個20轟的打者都是山川穗高。而去年山川穗高出現第20轟時是球隊的第72場比賽，今年他在第43場比賽就出現，進度超前將近30場比賽。雖然最近4場沒有再出現全壘打，不過山川仍舊持續朝著單季60轟的進度在前進。

今年球季的開轟速度以及渾身驚人的長打爆發力，讓日本媒體以及球迷對27歲的山川穗高賦予更高期望。今年球季有一個最重要，但也是高難度的紀錄，那就是單季最多全壘打紀錄的「奪回」。山川穗高能否將這項曾經由王貞治保持多年的紀錄再度回到日本本土的「和製打者」手中。

王貞治是在1964年以55轟超越了野村克也的52轟，成為日本職棒史上單季最多全壘打的紀錄。而在這之後，王貞治曾經多次遭遇挑戰，首先是1984年的阪神三冠王巴斯，最後他以54轟些微之差飲恨。接著2001年近鐵隊的羅斯（Tuffy Rhodes）、2002年西武的亞力士（Alex Cabrera）相繼以55轟追平。不過由於多次逼近新紀錄的都是洋砲，因次也引發討論，是否日本球界不想被老外打破，希望為日本本土打者或是「世界之王」保留顏面，而有各隊投手避開正面對決的質疑。

Hiyan製表 分享 facebook

直到2013年9月15日，養樂多隊的洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）在神宮球場擊出了當年球季的第56轟，一躍為NPB單季最多全壘打的新紀錄保持人。當時他說：「56轟是相隔49年後刷新的一個數字，也是開啟野球新時代的一支全壘打，對我自己也有特別的意義！」最後當年巴倫汀出賽130場擊出了60支全壘打，幾乎是2場比賽就有1轟，因此被視為短期間之內很難再被超越的一道障礙。加上在王貞治之後，日本職棒再有日本打者達到單季50轟只有落合博滿（1985年、1986年）、松井秀喜（2002年）。6度全壘打王得主中村剛也，幾年前曾是最被寄予厚望的日本打者，不過可惜最終他的單季最多全壘打數停留在48支，加上已經超過35歲，要再項50轟叩關，甚至超越巴倫汀的紀錄已經有很高的難度。

養樂多隊洋砲巴倫汀在2013年以單季60轟寫下日職新紀錄，他在2011和2012各打出31轟，在日職的前3季122轟也是快得嚇人。 歐新社資料照片 分享 facebook

山川穗高的出現，讓日本球迷再度嗅到了新的希望。其實去年才是山川第一個完整球季，他以47轟拿下洋聯全壘打王，而且是進入夏天之後，隨著天氣愈熱而手感更加發燙。去年3月到6月山川擊出19支全壘打；反觀7月到10月一口氣掃出28轟。而今年球季，5月還沒打完他就已經達到20轟，雖然球季只打了三分之一，要談新紀錄還言之過早。不過新全壘打代名詞的YAMAKAWA（山川）的確能為球迷帶來無限的想像與期待！