中職／潘武雄生涯1100安、600打點 率獅終止3連敗

2019-05-25 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊今天在台南棒球場對上中信兄弟隊，全場僅敲6支安打，但在6局下靠著王勝偉失誤攻進4分大局超前比數，加上潘武雄在第7局開轟錦上添花，同時達成生涯1100安、600打點，終場獅隊以10：6贏球，終止近期3連敗，潘武雄單場雙安4打點，獲選單場MVP。

兩隊今天上演穀保家商學長、學弟的先發對決，但王玉譜、陳琥的狀況都不理想，獅隊學長王玉譜一開賽失2分後還留滿壘局面，只投0.2局被打退場，洋投奧斯丁接替後再因保送送回壘上跑者，兄弟先取得3：0領先。

兄弟先發投手陳琥則是本季首度在一軍出賽，投到2局下也出狀況，獅隊連敲2安後，靠2次保送擠回1分，潘武雄揮出直擊中外野全壘打牆的二壘打送回2分，將比數扳平，林祖傑補上高飛犧牲打，助獅隊以4：3超前，陳琥只投3局失4分退場。

6局上兄弟捕手黃鈞聲從傅于剛手中轟出陽春砲，本季首轟就是一發追平全壘打，但兄弟沒能穩住局面。

獅隊在6局下攻占滿壘，林祖傑從王鴻程手中擊出游擊滾地球，游擊手王勝偉傳本壘發生失誤，獅隊攻下2分要回領先，蘇智傑接著補上二壘打追加2分保險分。

第7局潘武雄又在2出局後從王鴻程手中轟出左外野2分砲（本季第5轟），生涯1100安、600分打點同時達成，也讓獅隊將比數拉開為10：4。

兄弟雖然在9局下從獅隊守護神陳韻文手中追回2分，仍沒能扭轉局面，單場敲8支安打雖比獅隊多2支，但也發生4次失誤，其中8屆游擊金手套得主王勝偉單場3失誤，是他生涯頭一遭。兩隊全場則共動用11名投手，合計投出16次四死球保送。