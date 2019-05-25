中職／家人支持是後盾 陳仕朋投出代表作

2019-05-25 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



家人的支持，往往是球員最重要的後盾，林益全是這樣，陳仕朋也是；今晚林益全達成1500安挑戰，陳仕朋投出代表作，家人都在場見證。

林益全的老婆，幾乎每場比賽都會帶著小孩來加油，「神全」說：「她們是最堅強的後盾，不管打得好不好，一個擁抱、親吻，一句『辛苦了，明天再來』，都是貼心的鼓勵和動力。」

陳仕朋在高中時，爺爺就會到球場幫他加油，進入職棒後，只要是他先發的比賽，爺爺都會從台中北上加油，「爸媽也會跟他一起來，也會告訴我不要有壓力，其實我已經習慣了」。

今天爸媽和爺爺也在球場，陳仕朋一如往常地投球，「就是把自己的工作做好，沒設定什麼目標，也沒想太多」。

前幾局面對壘上有跑者的戰況，陳仕朋最滿意的地方是，「能按照捕手配球把球壓低，要的位置有丟出來」，對他來說，沒有保送最重要。

去年保送投得多，今年陳仕朋要求自己盡量不要丟（保送），「因為1次保送就等於1支安打，寧願丟給對方打，不要自己製造危機」；他今晚比賽投8局，沒有四壞球保送。

今天之前的7次出賽、34.2局投球，陳仕朋投出8次四壞球保送，雖然他覺得還是有點多，但至少比去年更好，「放球點改善、擺臂短了之後，現在更穩定了」。

悍將隊總教練陳連宏稱讚陳仕朋，「這場比賽尾勁非常好，6局雖有狀況，但調整比過去更好，他的擺臂短，進壘角度不好掌握」。

陳仕朋投完8局退場，陳連宏說：「98球了，後面還有投手。」其實陳仕朋想過要完投，「我知道球數差不多了，教練團也想保護我」。