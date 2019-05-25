親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記征服全世界最美麗賽道- 布拉格馬拉松【海外賽事】輾過重型裝甲車的賽道 莫斯科馬拉松
健行筆記攀岩車登山 入門 合歡北搭公車爬雪山主峰，行不行?
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

中職/林益全生涯1500安達陣

2019-05-25 18:50聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

中職富邦悍將林益全在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打，老婆與孩子特別到場一同慶祝。

富邦悍將林益全（右）在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打，老婆...
富邦悍將林益全（右）在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打，老婆與孩子特別到場慶祝。記者王騰毅/攝影
分享
富邦悍將林益全在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打。記者王騰毅...
富邦悍將林益全在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打。記者王騰毅/攝影
分享
富邦悍將林益全在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打。記者王騰毅...
富邦悍將林益全在今天對lamigo桃猿的比賽敲出生涯第1500支安打。記者王騰毅/攝影
分享

富邦悍將林益全中職
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

中職／最強洋投索沙周日先發 挑戰個人8連勝

2019-05-25 17:11

中職／林益全1500安即將達標 還想挑戰2000安

2019-05-25 16:21

中職／林益全1500安達成 聯盟史上第7人

2019-05-25 18:58

中職／陳子豪代打3分砲 兄弟中止3連敗

2019-05-25 00:02

中職／「神全」開轟2分砲 悍將馴猿

2019-05-24 23:57

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟中止3連敗

2019-05-24 21:56

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

中職／持續「超車」兄弟 猿率先20勝

2019-05-23 23:56

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／作客遭公鹿保全擋下 林書豪感慨：習慣了

2019-05-25 10:17

NBA／分區決賽先輸二逆轉 暴龍挑戰史上第6次

2019-05-25 09:32

日職／王柏融1安秀守備功力 火腿仍對西武2連敗

2019-05-25 16:16

NBA／保羅、哈登賽後口角？火箭主帥：誇大了

2019-05-25 08:49

日職／王柏融第二次未先發 9局上代打飛球出局

2019-05-24 20:15

NBA／何時重返賽場？杜蘭特：我也不知道

2019-05-25 10:48

MLB／陳偉殷中繼失1分 馬林魚投手崩盤止6連勝

2019-05-25 11:07

日職／宋家豪飆152公里 奪14中繼獨居洋聯第2

2019-05-24 20:14

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

NBA／瀕臨淘汰關鍵戰役 公鹿總教練未曾贏過

2019-05-25 17:25

MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

2019-05-25 08:52

日職／火腿外野西大王合體 王柏融秀美技險受傷

2019-05-25 15:20

NBA／暴龍G6盼創造歷史 諾斯：視為搶7大戰

2019-05-25 15:37

成就王者之路 安戴托昆波與公鹿的真正考驗

2019-05-25 15:52

MLB／史上頭一遭 藍鳥讓兩名人堂之子同場先發

2019-05-25 10:48

籃球／32度豔陽下打3X3 丁冠皓狂擦防曬

2019-05-25 12:03

NBA／德瑞克繼續幫暴龍主帥按摩？美運彩開盤

2019-05-25 08:01

MLB／簽小聯盟約 大都會補進老將坎普、桑塔納

2019-05-25 08:18

中職／若我授意投手投觸身球 洪一中：退出球界

2019-05-25 17:50

NBA／美媒報導 杜蘭特下季可能投奔快艇

2019-05-25 14:50

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

NBA／三分球攻勢 暴龍3連勝聽牌

2019-05-25 00:07

MLB／前1天看NBA喝啤酒 葉力奇復出敲第20轟

2019-05-25 10:34

MLB／今日戰績表 陳偉殷中繼馬林魚拚7連勝失利

2019-05-25 12:30

MLB／表現亮眼卻無緣奪勝 陳偉殷更盼執行好任務

2019-05-25 12:36

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

蘇迪曼盃／小戴、小天carry不了 中華隊8強止步

2019-05-25 00:09

3X3籃賽／跟陳芷英、喬楚瑜當魔王 李吟娸有訣竅

2019-05-25 16:54

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟中止3連敗

2019-05-24 21:56

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08

MLB／史托瑞單場雙響又再見轟 成最速百轟游擊手

2019-05-25 13:30

中職／陳子豪代打3分砲 兄弟中止3連敗

2019-05-25 00:02

籃球／能仁「鐵三角」拆夥 林彥廷：為政大拚冠

2019-05-25 11:51

中職／「神全」開轟2分砲 悍將馴猿

2019-05-24 23:57

籃球／與「學姊」組隊鬥牛 周儀翔談達欣表遺憾

2019-05-24 20:56

NBA／塞爾維亞拚世界杯 約柯奇有望隨隊出征

2019-05-25 17:25

MLB／國民教頭飯碗告急？總經理：球季還長

2019-05-25 07:57

法網／再挑戰跨年度大滿貫 約克維奇：額外的爭冠動力

2019-05-25 11:38

日職／王柏融敲安獻美技 擋不住西武五連勝

2019-05-25 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top