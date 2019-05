MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

隊友穿起水原的T恤。 擷圖自推特 分享 facebook 跟隨著大谷翔平在聯盟闖蕩的專屬翻譯水原一平,在這一年多來累積了知名度和人氣,和大谷之間的好交情也常成為討論話題,還有球迷幫忙紀念兩人的友誼,訂做了水原的T恤送給大谷,沒想到大谷竟不領情,將這些衣服轉送給隊友,還成為陣中的一股新潮流。

投手貝卓軒(Cam Bedrosian)就是這批水原T恤的受贈者之一,他也大方穿在身上,將水原寫真照展露在胸前,其實不只是貝卓軒,拉米瑞茲(Noe Ramirez)、安德森(Justin Anderson)、柯爾(Taylor Cole)等牛棚同事也都收到大谷翔平轉送的水原T恤,還一同穿上場進行熱身。

這股天使隊友帶動的潮流已經對外延燒,現在網路上不但可以訂購到正夯的水原的T恤,還有長袖、短袖和17種顏色可挑選,而且售價親民,最低僅16.99美元。

天使牛棚投手群近來熱衷於穿著同一款T恤上工熱身,除了大谷翔平發送的水原T恤外,他們甚至將當家一哥楚奧特(Mike Trout)的大頭照整片印在正面穿上身,而且大家各有一件。

All of the Angels relievers actually have this shirt, and are going to work out on the field wearing it. This might be the second-best shirt they’ve all worn together. pic.twitter.com/XveAK8zJYV