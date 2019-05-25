MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

2019-05-25 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



隊友穿起水原的T恤。 擷圖自推特 分享 facebook 跟隨著大谷翔平在聯盟闖蕩的專屬翻譯水原一平，在這一年多來累積了知名度和人氣，和大谷之間的好交情也常成為討論話題，還有球迷幫忙紀念兩人的友誼，訂做了水原的T恤送給大谷，沒想到大谷竟不領情，將這些衣服轉送給隊友，還成為陣中的一股新潮流。

投手貝卓軒（Cam Bedrosian）就是這批水原T恤的受贈者之一，他也大方穿在身上，將水原寫真照展露在胸前，其實不只是貝卓軒，拉米瑞茲（Noe Ramirez）、安德森（Justin Anderson）、柯爾（Taylor Cole）等牛棚同事也都收到大谷翔平轉送的水原T恤，還一同穿上場進行熱身。

這股天使隊友帶動的潮流已經對外延燒，現在網路上不但可以訂購到正夯的水原的T恤，還有長袖、短袖和17種顏色可挑選，而且售價親民，最低僅16.99美元。

天使牛棚投手群近來熱衷於穿著同一款T恤上工熱身，除了大谷翔平發送的水原T恤外，他們甚至將當家一哥楚奧特（Mike Trout）的大頭照整片印在正面穿上身，而且大家各有一件。

https://t

The sky isn’t the only thing dripping today. 💧 pic.twitter.com/u98cSwphkV — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年5月22日