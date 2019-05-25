親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

NBA／作客遭公鹿保全擋下 林書豪感慨：習慣了

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

運動筆記跑步包袱2019金城桐花馬
健行筆記搭公車爬雪山主峰，行不行?【泰崗溫泉】只需要花你30分鐘即可抵達完美營地!?
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

2019-05-25 08:52聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

隊友穿起水原的T恤。 擷圖自推特
隊友穿起水原的T恤。 擷圖自推特
分享
跟隨著大谷翔平在聯盟闖蕩的專屬翻譯水原一平，在這一年多來累積了知名度和人氣，和大谷之間的好交情也常成為討論話題，還有球迷幫忙紀念兩人的友誼，訂做了水原的T恤送給大谷，沒想到大谷竟不領情，將這些衣服轉送給隊友，還成為陣中的一股新潮流。

投手貝卓軒（Cam Bedrosian）就是這批水原T恤的受贈者之一，他也大方穿在身上，將水原寫真照展露在胸前，其實不只是貝卓軒，拉米瑞茲（Noe Ramirez）、安德森（Justin Anderson）、柯爾（Taylor Cole）等牛棚同事也都收到大谷翔平轉送的水原T恤，還一同穿上場進行熱身。

這股天使隊友帶動的潮流已經對外延燒，現在網路上不但可以訂購到正夯的水原的T恤，還有長袖、短袖和17種顏色可挑選，而且售價親民，最低僅16.99美元。

天使牛棚投手群近來熱衷於穿著同一款T恤上工熱身，除了大谷翔平發送的水原T恤外，他們甚至將當家一哥楚奧特（Mike Trout）的大頭照整片印在正面穿上身，而且大家各有一件。

https://t

大谷翔平牛棚天使
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

中職／「神全」開轟2分砲 悍將馴猿

2019-05-24 23:57

中職／陳子豪代打3分砲 兄弟中止3連敗

2019-05-25 00:02

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟終止3連敗

2019-05-24 21:56

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

中職／持續「超車」兄弟 猿率先20勝

2019-05-23 23:56

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16

中職／高志綱感謝見面會 25日台南球場舉行

2019-05-23 16:05

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／23號板凳奇兵7顆三分彈 助暴龍插旗公鹿

2019-05-24 11:06

NBA／作客遭公鹿保全擋下 林書豪感慨：習慣了

2019-05-25 08:40

NBA／不打算束手就擒 字母哥：要再回密爾瓦基比賽

2019-05-24 16:11

NBA／貝爾防守第2隊、巴格利第3隊 媒體投票引熱議

2019-05-24 14:26

NBA／率領暴龍東冠聽牌 雷納德：努力訓練就為這一刻

2019-05-24 14:56

NBA／無緣創入選第1隊歷史 詹皇追平最佳陣容紀錄

2019-05-24 11:40

蘇迪曼盃／與印尼大戰五點 中華隊2:3止步8強

2019-05-24 15:07

NBA／傷後首度全程參與訓練 卡珍斯預期總冠軍賽回歸

2019-05-24 11:30

NBA／決賽前7場至少攻35分 雷納德驚人火力比肩傳奇

2019-05-24 12:50

NBA／近2戰三分12投10中 范弗利特手感爆發助隊聽牌

2019-05-24 12:45

日職／王柏融第二次未先發 9局上代打飛球出局

2019-05-24 20:15

NBA／杜蘭特總冠軍回歸？柯爾：只是大膽預測

2019-05-24 09:53

NBA／兒子出生大轉運 范弗利特：他幫了一點小忙

2019-05-24 16:02

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

NBA／不急於讓杜蘭特復出 勇士總管：不希望他傷勢反覆

2019-05-24 09:53

日職／宋家豪飆152公里 奪14中繼獨居洋聯第2

2019-05-24 20:14

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

蘇迪曼盃／戴資穎直落二取勝 中華隊扳平戰局

2019-05-24 12:49

蘇迪曼盃／周天成直落二取勝 中華隊2:1聽牌

2019-05-24 13:38

MLB／8轟有7轟飛破400呎 雙城破大聯盟紀錄

2019-05-24 10:31

NBA／保羅、哈登賽後口角？火箭主帥：誇大了

2019-05-25 08:49

MLB／史上頭一遭 藍鳥讓兩名人堂之子同場先發

2019-05-25 07:02

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-24 11:20

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

NBA／三分球攻勢 暴龍3連勝聽牌

2019-05-25 00:07

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟終止3連敗

2019-05-24 21:56

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

NBA／分區決賽先輸二逆轉 暴龍挑戰史上第6次

2019-05-25 09:32

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08

NBA／德瑞克繼續幫暴龍主帥按摩？美運彩開盤

2019-05-25 08:01

蘇迪曼盃／小戴、小天carry不了 中華隊8強止步

2019-05-25 00:09

MLB／球迷訂製翻譯T恤 大谷轉送隊友演變潮流

2019-05-25 08:52

中職／陳子豪代打3分砲 兄弟中止3連敗

2019-05-25 00:02

MLB／簽小聯盟約 大都會補進老將坎普、桑塔納

2019-05-25 08:18

田徑公開賽／回幸運地出賽 鄭兆村：破紀錄留在奧運

2019-05-24 15:40

籃球／與「學姊」組隊鬥牛 周儀翔談達欣表遺憾

2019-05-24 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top