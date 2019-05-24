親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

新加坡建國總理李光耀出櫃孫 與男友南非喜結良緣

運動筆記跑步包袱2019金城桐花馬
健行筆記搭公車爬雪山主峰，行不行?【泰崗溫泉】只需要花你30分鐘即可抵達完美營地!?
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

富邦悍將今天以9：4擊敗桃猿，拿下四連勝，球隊戰績回到5成勝率，距離第一名的猿隊也僅剩1.5場勝差，總教練陳連宏表示：「慢慢調整，大家都在拚。」

猿隊首局靠著郭嚴文的二壘安打，先攻下兩分，不過富邦悍將一局下先靠著林益全的高飛犧牲打、申皓瑋安打敲回兩分追平，二局下王正棠的二壘安打先打回兩分超前，林益全在兩出局後再補上一發兩分砲，將比數拉開到6：2。

對洋投李茲轟出個人本季第七轟，林益全表示：「那一球是打到變化球，當下只想要確實擊球，沒有特別鎖定球路。」加上八局上的二壘安打，林益全總計4打數敲出2安打，有3分打點，獲選單場MVP。

悍將拿下四連勝，這四場比賽林益全敲出三發全壘打，他將好手感歸功於球隊的好氣氛，林益全表示：「在休息室球員都會互相鼓勵，大家相信下一棒這樣的氣氛，會讓人專注在自己的打席，因為後面的棒次也可以幫球隊獲勝。」

林益全在5月21日敲出生涯第150轟，今天賽後生涯累積1498安，1500安也進入倒數，林益全表示：「剩下兩支，一定會達到，就順其自然，不會太在乎。」

猿隊洋將柏納帝那雖然在三局上敲出兩分砲，也是中職生涯首轟，不過悍將在第四、六、八局各得一分，加上中繼的張竣龍投2局、羅國華投1局、倪福德投1.2局、林羿豪1局、陳鴻文1局皆無失分，牛棚車輪戰守下勝利。

悍將先發投手陳品學僅投2.1局、失4分退場，陳連宏表示：「還不夠穩定，這部分要再修正。」至於張竣龍在失分後上場止血、羅國華解決滿壘危機，表現都獲得陳連宏稱讚，勝投最終由張竣龍拿下，猿隊先發李茲投5.2局失8分吞下敗投。

林益全陳連宏
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

中職／陳子豪首支代打全壘打 替兄弟終止3連敗

2019-05-24 21:56

中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17

日職／陳冠宇延長賽登板止血 後援1局無失分

2019-05-24 21:11

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

中職／持續「超車」兄弟 猿率先20勝

2019-05-23 23:56

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16

中職／高志綱感謝見面會 25日台南球場舉行

2019-05-23 16:05

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

中職／兄弟近10戰9敗 未超前猿隊仍當老二

2019-05-22 23:51

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿取得聽牌

2019-05-24 11:01

NBA／23號板凳奇兵7顆三分彈 助暴龍插旗公鹿

2019-05-24 11:06

NBA／中斷連11年度第一隊 詹姆斯首度落第三隊

2019-05-24 07:49

NBA／杜蘭特總冠軍賽G1缺陣？勇士下周再評估

2019-05-24 07:01

NBA／遺憾未入選年度陣容 湯普森：寧願要冠軍

2019-05-24 08:57

NBA／無緣創入選第1隊歷史 詹皇追平最佳陣容紀錄

2019-05-24 11:40

NBA／不打算束手就擒 字母哥：要再回密爾瓦基比賽

2019-05-24 16:11

NBA／率領暴龍東冠聽牌 雷納德：努力訓練就為這一刻

2019-05-24 14:56

NBA／貝爾防守第2隊、巴格利第3隊 媒體投票引熱議

2019-05-24 14:26

蘇迪曼盃／與印尼大戰五點 中華隊2:3止步8強

2019-05-24 15:07

NBA／傷後首度全程參與訓練 卡珍斯預期總冠軍賽回歸

2019-05-24 11:30

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

NBA／近2戰三分12投10中 范弗利特手感爆發助隊聽牌

2019-05-24 12:45

NBA／決賽前7場至少攻35分 雷納德驚人火力比肩傳奇

2019-05-24 12:50

日職／王柏融第二次未先發 9局上代打飛球出局

2019-05-24 20:15

NBA／杜蘭特總冠軍回歸？柯爾：只是大膽預測

2019-05-24 09:53

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17

NBA／兒子出生大轉運 范弗利特：他幫了一點小忙

2019-05-24 16:02

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46

NBA／暴龍想勝出 得靠板凳

2019-05-24 00:02

NBA／不急於讓杜蘭特復出 勇士總管：不希望他傷勢反覆

2019-05-24 09:53

MLB／重出江湖執教？吉拉迪不怕接燙手山芋

2019-05-24 08:09

中職／猿隊二軍觸身球清板凳 中信林威助：故意的嗎？

2019-05-24 19:35

日職／宋家豪飆152公里 奪14中繼獨居洋聯第2

2019-05-24 20:14

MLB／挺過強襲球飆好投 田中將大勝投還是飛了

2019-05-24 07:45

蘇迪曼盃／戴資穎直落二取勝 中華隊扳平戰局

2019-05-24 12:49

蘇迪曼盃／周天成直落二取勝 中華隊2:1聽牌

2019-05-24 13:38

玉山盃／16歲火球男 國內連2年產出

2019-05-24 00:00

MLB／8轟有7轟飛破400呎 雙城破大聯盟紀錄

2019-05-24 10:31

蘇迪曼盃／8強賽碰印尼 中華羽球隊拚隊史新猷

2019-05-24 00:04

法網／男、女單籤表出爐 謝淑薇首戰瑞士二姊

2019-05-24 08:17

日職／火腿止敗 王柏融有打點

2019-05-23 23:58

中職／持續「超車」兄弟 猿率先20勝

2019-05-23 23:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-24 11:20

中職／龍隊6月自辦測試 規劃兩天實戰觀察好手

2019-05-24 18:50

中職／四隊戰績拉鋸 悍將安排索沙投一休四

2019-05-24 18:36

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

中職／花一年適應重訓 林益全開轟趕進度

2019-05-24 19:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top