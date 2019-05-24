中職／悍將宰猿四連勝 林益全開轟歸功好氣氛

2019-05-24 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將今天以9：4擊敗桃猿，拿下四連勝，球隊戰績回到5成勝率，距離第一名的猿隊也僅剩1.5場勝差，總教練陳連宏表示：「慢慢調整，大家都在拚。」

猿隊首局靠著郭嚴文的二壘安打，先攻下兩分，不過富邦悍將一局下先靠著林益全的高飛犧牲打、申皓瑋安打敲回兩分追平，二局下王正棠的二壘安打先打回兩分超前，林益全在兩出局後再補上一發兩分砲，將比數拉開到6：2。

對洋投李茲轟出個人本季第七轟，林益全表示：「那一球是打到變化球，當下只想要確實擊球，沒有特別鎖定球路。」加上八局上的二壘安打，林益全總計4打數敲出2安打，有3分打點，獲選單場MVP。

悍將拿下四連勝，這四場比賽林益全敲出三發全壘打，他將好手感歸功於球隊的好氣氛，林益全表示：「在休息室球員都會互相鼓勵，大家相信下一棒這樣的氣氛，會讓人專注在自己的打席，因為後面的棒次也可以幫球隊獲勝。」

林益全在5月21日敲出生涯第150轟，今天賽後生涯累積1498安，1500安也進入倒數，林益全表示：「剩下兩支，一定會達到，就順其自然，不會太在乎。」

猿隊洋將柏納帝那雖然在三局上敲出兩分砲，也是中職生涯首轟，不過悍將在第四、六、八局各得一分，加上中繼的張竣龍投2局、羅國華投1局、倪福德投1.2局、林羿豪1局、陳鴻文1局皆無失分，牛棚車輪戰守下勝利。

悍將先發投手陳品學僅投2.1局、失4分退場，陳連宏表示：「還不夠穩定，這部分要再修正。」至於張竣龍在失分後上場止血、羅國華解決滿壘危機，表現都獲得陳連宏稱讚，勝投最終由張竣龍拿下，猿隊先發李茲投5.2局失8分吞下敗投。