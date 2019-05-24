中職／對索沙有一套 柏納帝那仍讚：最強投手

2019-05-24 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



對於中職較多的變化球，猿隊洋將柏納帝那沒有適應太久，今天在一軍出賽第三場敲出首轟，對富邦悍將於三局上敲出兩分砲，將比分追近到4：6。

柏納帝那有過七年大聯盟經驗，前兩年效力於韓職奇亞虎，今年轉戰中職加盟猿隊，柏納帝那認為，台灣投手變化球、變速球的使用比率較高，「不過之前也有看過類似投手，這都是棒球的一部分，沒有太大不同。」

在韓職兩年，柏納帝那分別敲出27轟、20轟，也都有單季32次盜壘，腳程與長打不容輕忽，在中職前兩場出賽各敲出一安，另有一次盜壘，柏納帝那不打算太早透露自己在中職的目標，「專注在每天的比賽，雖然有目標，但不強求，一天一天把比賽打好就好。」

柏納帝那在韓職時期曾與索沙交手16打數，敲出七支安打、六打點，二壘安打、三壘安打、全壘打各有一支，對戰打擊率高達4成38，本周末兩人有望再度交手，柏納帝那表示：「之前的數據不錯，但索沙仍然是很強的投手，也許今年更強了，尤其在中職，他是最強投手，過去的已經過去了，現在是新的開始。」

來到台灣後，柏納帝那在二軍專注於為升上一軍準備，來到一軍後也僅出賽三場，還沒機會好好放鬆享受台灣的食物，他說：「希望未來有機會能夠體驗看看。」