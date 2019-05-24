靠一顆暴投逆轉！紅到大聯盟的離奇輸法 球迷「目瞪口呆」

2019-05-24 17:17 聯合新聞網 綜合報導



奧本老虎隊發生失誤將勝利拱手讓人，還被大聯盟的twitter轉載，短短21秒的影片超過170萬次觀看。圖擷自／twitter 分享 facebook

2019美國大學SEC棒球錦標賽在21日開打，昨（23）日由奧本老虎隊（Auburn Tigers）對戰路易斯安那州立大學（LSU）的淘汰賽，九局下半的暴投加失誤，除了讓奧本老虎將勝利拱手讓人，還被大聯盟的twitter轉載，短短21秒的影片超過170萬次觀看。

在昨日的比賽中，奧本老虎握有1分領先進入九局下半，當時二三壘被對手攻占，教練團緊急更換投手富勒（Brooks Fuller），沒想到才投第2球就出現暴投，雖然捕手將球擋在本壘板前，卻一時找不到球，還不慎將球「踢」往一壘休息室方向，遲遲未能掌握球的位置。等到一壘手撿起球回傳時，三壘跑者已來到本壘得分，且傳球發生失誤，直接越過捕手，讓路易斯安那州立大學的第二名跑者趁亂跑回本壘，最終以1分差逆轉贏得該場比賽的勝利。

九局下半奧本老虎的離奇失誤，不只是該場轉播驚呼「我的老天，發生了什麼事？」這21秒的影片也被大聯盟分享在twitter，網友表示「重複看了12次後我還是很無言」、「棒球真是奇怪的比賽」、「一定要記得送奧本禮物和感謝卡」。

WHATEVER IT TAKES 😱 pic.twitter.com/mlKxPwqfQM — LSU Baseball (@LSUbaseball) 2019年5月23日

而中華職棒在14日由統一獅對上中信兄弟的比賽，也出現類似失誤，該場雙方以2比2進入十局延長賽，中信投手面對一二壘有人，順利讓統一獅打者擊出內野滾地球，眼看這局就要結束，游擊手陳偉漢卻在接球後失誤，讓球滾到一二壘之間，統一獅跑者順勢回到本壘拿下比賽致勝超前分。