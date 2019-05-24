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中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00Ramos

近期Lamigo桃猿一軍登錄外野洋砲柏納帝那，繼中信兄弟里迪之後，本季中職第2隊啟用外籍打者，和兄弟先發投手戰力捉襟見肘，沒有太大空間使用洋砲相較，上半季爭冠關鍵時刻，桃猿其實很有本錢用洋砲。

近一個半月以來，兄弟先發本土投手可說全面大崩盤，楊志龍先發4場吞2敗、防禦率8.72，黃恩賜先發6場吞3敗、防禦率8.13，蔡齊哲先發6場戰績1勝4敗、防禦率7.67。

蔡齊哲昨天對Lamigo桃猿的比賽只投0.2局就失掉6分，對中信兄弟來說真是屋漏...
蔡齊哲昨天對Lamigo桃猿的比賽只投0.2局就失掉6分，對中信兄弟來說真是屋漏偏逢連夜雨，行船又遇打頭風。 聯合報系資料照片
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也就是說，這段期間兄弟本土投手總計先發16場，只拿到區區的1勝，苦吞9敗，若加上非責失分，本土投手先發平均1局就要掉1分，這是相當糟糕的數據，導致球隊近11場戰績1勝10敗，也說明現在兄弟先發土投困境。

扣除兩名先發洋投萊福力和艾迪頓，兄弟每週還有3場比賽要打，若洋投投1休4，至少需有兩名本土投手扛先發，現在楊志龍上半季因右肩傷已提前關機，接下來得靠蔡齊哲、黃恩賜和陳琥來扛，能否止跌回升是個問號。

必須強調的是，兄弟並非不能用洋砲，但考量近期先發輪值狀況連連，里迪繳出來的績效又和本土打者差不多，兩相權衡，或許將二軍待命的洋投紐維拉call上一軍丟先發，捨棄洋砲里迪，才是比較實際的作法。

以中信兄弟目前的先發投手狀況來看，恐怕急需把在二軍的紐維拉(右)升上來。 聯合...
以中信兄弟目前的先發投手狀況來看，恐怕急需把在二軍的紐維拉(右)升上來。 聯合報系資料照片
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桃猿洋投史博威本季投7場其中6場先發，1勝難求，另有1敗，防禦率6.82，被打擊率0.315，若不看人名，光看帳面上成績，還以為是哪位不堪用的本土投手，被解約實屬合情合理。

扣掉史博威，桃猿有不錯的先發輪值撐腰，尼克斯防禦率2.75，李茲3.42、翁瑋均3.31、王溢正不到4，基本上單週其中4場比賽交給這4人，算是相當穩定，不會有太糟的表現，二軍則有洪聖欽和林樺慶待命，做為第5號先發輪值已相當足夠。

先發輪值的強度和穩定度，決定中信兄弟和Lamigo桃猿是否有本錢用洋砲。

桃猿先發投手王溢正昨天對中信兄弟大發神威，7局投球飆出11次三振，僅被打出3支安...
桃猿先發投手王溢正昨天對中信兄弟大發神威，7局投球飆出11次三振，僅被打出3支安打無失分，目前戰績已是5勝0敗！ 記者劉學聖／攝影
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本季桃猿團隊打擊率高達0.324居全聯盟第一，比統一獅的0.249高出一大截，平均每場可打下超過6分為全聯盟榜首，團隊上壘率和長打率也是遙遙領先其他3隊，照理說，桃猿應該是最不缺洋砲的球隊，為什麼一定要用柏納帝那？

柏納帝那2017、18年都效力韓職起亞虎，單季至少20轟、30盜、打擊率3成，期間曾締造完全打擊，還有7年大聯盟經驗，有速度又有power，絕對能給對方投手極大壓迫感，加上桃猿陣中本土打擊好手陳晨威、藍寅倫、林泓育、陳俊秀、朱育賢、廖健富、郭嚴文、林立，甚至可排出先發9棒打擊率都在3成以上的豪華打線，對方投手根本沒得閃。

猿隊洋砲柏納帝那有7年大聯盟出賽經驗，過去兩季在韓職打出47支全壘打，且打擊率高...
猿隊洋砲柏納帝那有7年大聯盟出賽經驗，過去兩季在韓職打出47支全壘打，且打擊率高達.315。 Lamigo桃猿隊提供
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再者，柏納帝那外野守備不錯，攻守兩端都能為球隊做出貢獻，擺在第2棒，和開路先鋒陳晨威組成雙箭頭，開局就給對手下馬威，用速度撕裂防線，再靠中心打線擊潰對手，用火力掩護投手群，柏納帝那光站在打擊區帶給對手的震懾力就有價值。

雖不確定桃猿2投1野的洋將政策能否持續一整季，不過正值上半季爭冠關鍵時期，短期決戰柏納帝那的到來，確實能讓團隊攻擊火力極大化，用強攻先拿到總冠軍戰門票再說，下半季做其他打算也不遲。

Lamigo桃猿

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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