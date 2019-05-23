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中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07聯合報 記者婁靖平╱即時報導

桃猿隊投手王溢正。記者劉學聖／攝影
桃猿隊投手王溢正。記者劉學聖／攝影
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Lamigo桃猿隊今晚在高雄澄清湖棒球場對決中信兄弟隊，首局上打出6分大局，加上先發左投王溢正投出優質內容，猿隊終場以7：0獲勝，對戰兄弟5連勝，也率先拿到上半季20勝，繼續穩坐排頭。

兄弟先發投手蔡齊哲首局就遇到亂流，先對洋砲柏納帝那投出保送，再被藍寅倫敲二壘打失分，兩人出局後，相繼被朱育賢、林立轟出兩分砲，猿隊單局拿6分奠定勝基。

朱育賢敲出本季第11轟，暫時甩開兄弟詹子賢，獨居排頭。

隊友打線相挺，王溢正投得順手，前5局只被擊出3支安打，4、5局接連投出6次三振，平中職連續最多打席奪三振的本土投手紀錄，是歷年第10人（本土）。

王溢正投完7局退場，被敲3安、只有1次保送，另飆出11K，創個人單場最佳紀錄（原為10K），本季首次先發無失分奪勝，獲選單場MVP。

王溢正本季8次先發、1次中繼，皆未吞敗，今晚拿到5連勝，也是個人生涯第50勝，擠進中職歷年勝投排行榜20傑，與現任猿隊投手教練吳俊良、富邦悍將隊球探沈鈺傑並列第20位，現役投手則是第4人。

蔡齊哲只撐1局退場，由官大元接替，投3.1局、被敲兩安、失1分，個人生涯投球局數達502.2局，為中職史上第13人。

根據過往數據顯示，半季率先拿到20勝的球隊，有8成機率能搶得半季冠軍。

王溢正中職朱育賢

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