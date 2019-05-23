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高球／睦鄰盃開眼界 王文暘盼超越亞運金牌選手

2019-05-23 20:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

王文暘在四月中的台日韓睦鄰盃大開眼界，對高球生涯也有了不同期許。圖／中華高球協會...
王文暘在四月中的台日韓睦鄰盃大開眼界，對高球生涯也有了不同期許。圖／中華高球協會提供
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國立體大王文暘在夏季賽憋了兩天，名次一度落到公開男子組第八，直到第三輪創下單日最低桿才揚眉吐氣，心理如釋重負，他暗想「比賽就是來拿第一的」，這才是我的真正實力。

王文暘坦承，去年12月入選上半年國家隊後，國家隊教練不時透過精密的儀器和專業的諮詢，對他進行有計畫的改造，也受益良多，「我知道自己擊球的姿勢和動作還有改進的空間，但改造非一蹴可幾，是大工程，需要長期的觀察追蹤。」

王文暘認為，在國家隊可享用更多的資源，讓自己的高球生涯奠定更紮實的基礎吸收更多的養分，只有全力以赴，繼續爭取國家隊員席次，才能完成改造的大計。

代表國家參加國際比賽，也讓他目光更廣闊而深遠，四月中的台日韓睦鄰盃就是一次大開眼界的學習之旅，「日本男子隊令我印象最深，尤其是目睹去年亞運金牌得主中島啟太，更由衷佩服，他身材精壯，渾身充滿自信，你站在他旁邊好像可以嗅到他身上散發出的企圖心，我希望將來能超越他。」

王文暘說，如果沒有參加這次比賽，他的高球生涯一定失色許多，也正因為投入這場比賽，讓他珍惜國家隊的榮耀和未來發展的方向，「日隊高手如雲，包辦台日韓男子組個人前四名，中島啟太只是亞軍，還有奪冠的桂川有人、季軍米澤蓮、連第四名的久常涼，都各有特色，氣質不凡。」

王文暘除了暗自許下超越中島啟太的宏願，更期待有朝一日台灣業餘高球賽場上，也能出現成群氣質出眾的高球精英，屆時我國的高球水平一定能在亞洲出人頭地。

亞運

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