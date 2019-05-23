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中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16聯合報 記者婁靖平╱即時報導

新莊棒球場目前是悍將隊主場。 報系資料照
新莊棒球場目前是悍將隊主場。 報系資料照
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上半季結束前，新莊棒球場歷年累積例行賽可望突破1000場，成為中職聯盟史上第3座破千的球場，台南棒球場則可望在8月初改寫聯盟紀錄，成為中職聯盟史上舉行最多例行賽的場地。

富邦悍將隊明天起和Lamigo桃猿隊在新莊棒球場進行3連戰，到上半季結束前，新莊至少還有7場比賽要打，另有兩場未定的補賽，地點也可能排在新莊。

目前為止，新莊棒球場已進行過988場例行賽，若編號26、53場例行賽補賽在原場地舉行，上半季結束前，新莊剛好突破千場大關。

獅隊明天起在台南主場和中信兄弟隊進行3連戰，6月4、5、7、8、9、11、12日比賽也在台南舉行；目前台南棒球場累積1104場例行賽，在聯盟排名第2。

本季編號第76場例行賽原定在天母棒球場舉行，因雨延賽，目前地點未定，若獅隊選擇回到台南舉行，8月2日的象獅戰，將是台南球場改寫聯盟紀錄的歷史性比賽。

中職目前雖已沒有安排例行賽在台中棒球場舉行，但這座老球場歷年累積打過1120場例行賽，仍是聯盟之冠。

在台中、台南、新莊棒球場之後，台北市棒球場累積841場例行賽、排第4，第5的高雄澄清湖棒球場則打過666場例行賽，桃園棒球場舉行過521場例行賽。

棒球中職富邦悍將

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