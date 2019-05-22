中職／兄弟近10戰9敗 未超前猿隊仍當老二

2019-05-22 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職今天在高雄澄清湖球場進行中信兄弟、猿隊之戰，受到大雨影響，延到晚上8點5分才開打，超過11點半結束；猿隊洋投尼克斯先發投6局，被敲4安、投出4次保送、4次三振、無失分，率隊以3：2獲勝，個人拚出5連勝，在中職勝投排行榜獨居第2。

尼克斯開季前3戰都吞敗，接下來6場先發投出5勝，成為全聯盟第2位5勝投手，落後富邦悍將隊索沙兩勝。

猿隊面對兄弟洋投萊福力，4局上兩出局後陳俊秀二壘打、朱育賢一壘打、郭嚴文二壘打，3安串聯攻下兩分奠定勝基。

猿隊9局上面對兄弟第4任投手鄭凱文，林泓育、陳俊秀連續兩支二壘打再下一城，以3：0領先，陳俊秀攻下生涯第400分打點。

兄弟前8局掛零，9局下面對猿隊兩名後援投手林柏佑、吳丞哲終於破蛋，張志豪、里迪連續安打，陳子豪觸身球形成滿壘，接著林書逸內野滾地球攻下1分，林明杰二壘滾地球造成郭嚴文失誤、再下一城，不過最後仍以1分之差落敗。

萊福力先發投6局，被揮出5支安打、失兩分吞敗，本季戰績掉到2勝4敗，兄弟對戰猿隊4連敗。

兄弟5日打出6連勝，接下來苦吞7連敗，近10戰只有1勝9敗，今天賽前和猿隊沒有勝差，勝率只差千分之一，輸球後落後1場勝差，猿隊排名仍居榜首。

猿隊新洋砲柏納帝那今天初亮相，擔任先發2棒、中外野手，4打數揮出1支安打，5局上從萊福力的手中敲安，留下中職首安球做紀念。