玉山盃／不想明天放手一博 新竹市延長賽退南投縣

2019-05-22 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新竹市王牌投手王志煊後援4.2局無責失，守住勝利。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

新竹市今天在玉山盃青棒賽首戰對上南投縣，先取得4：0領先卻在6局下因失誤被扳平，但高一小將王苡丞戴罪立功，在延長賽10局下敲出致勝二壘打，加上王牌投手王志煊4.2局無責失的強力後援，新竹市最終以5：4搶下首勝。

新竹市在比賽前段靠著攻勢串聯，先打下4分，先發投手逸信・阿娜斯也用好投壓制對手，主投4局沒有被揮出安打，飆9次三振，讓新竹市先取得4：0領先。但南投縣在6局下展開反撲，單局揮出4支安打，再靠新竹市2次守備失誤追平比數。

才高一的三壘手王苡丞因傳本壘發生失誤，讓新竹市喪失領先優勢，但他接著在延長賽10局上立大功，在1出局一、二壘有人時敲出右外野二壘打，送回球隊超前分，也成為新竹市的致勝分。

先取得領先卻被追平，新竹市總教練蔡丞賢坦言，4局下的守備失誤最關鍵，但幾名球員才高一，缺乏經驗，面對選拔賽的高張力也比較緊張，但還是要讓他們留在場上磨練。

王苡丞失誤後改用打擊建功，蔡丞賢說：「他前陣子低潮，但今天有打出來，很看好他的未來性。」王苡丞首次參與國手選拔賽，他坦言有點壓力，雖然因為傳本壘沒丟準讓球隊被追平，但自己不受影響，「想說等一下用打擊補回來。」

隊友、學長在比賽中不斷鼓勵，要他別想太多、用打擊彌補失誤，而王苡丞在10局上獲得建功的機會，他也沒放過，賽後他也靦腆表示：「只想把球打紮實就好，不知道為什麼會打那麼遠。」

新竹市能在延長賽頂住壓力奪勝，王志煊4.2局無責失的表現也是大功臣，蔡丞賢透露，原本只是想讓他上場小試身手，不料球隊被追平，也只能讓他繼續投，「今天真的是放手一博了，如果輸球，明天也沒投手可用了。」

而王志煊沒辜負教練團期待，蔡丞賢賽後直言：「他真的是球隊的王牌，升上高二之後，自信心、霸氣都越來越好。」