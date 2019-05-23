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日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00Hiyan

上原浩治從1999年加盟讀賣巨人隊以20勝獲得新人王開始就一直是球隊的看板投手，也曾代表日本國家隊征戰過WBC經典賽、北京奧運等國際比賽，並於2006年經典賽獲得冠軍。他於21日閃電宣布退休，結束21年選手生涯。

44歲的上原浩治是日職現役最年長的選手，也是美日通算百勝、百中繼和百救援的名將，他的引退引起不少球迷惋惜與不捨。因為這次上原宣布引退的決定以及消息都來得相當突然，這也使得未來幾年內日職還有哪些大物選手會告別選手生涯，備受關注。

上原浩治曾在紅襪連3季拿下20次以上救援成功，大聯盟生涯有81個中繼點與95次救...
上原浩治曾在紅襪連3季拿下20次以上救援成功，大聯盟生涯有81個中繼點與95次救援成功、防禦率是非常亮眼的2.66。 歐新社資料照片
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剛年滿40歲的阿部慎之助，去年底曾經直接打電話給回鍋的監督原辰德，表達：「或許再過1-2年選手生涯就會告一段落，希望能在最後階段以捕手身分結束。」阿部慎之助很清楚，自己已經無法再是球隊的頭號主戰捕手，「即使是第3號捕手也無所謂。」看得出他的決心。不過現在巨人陣中的主戰捕手除了以小林誠司、大城卓三為主，今年又補進了FA轉隊的炭谷銀仁朗，阿部現在連要坐上第3號捕手的位子都比預期中來得遙遠，至今沒有蹲捕過任何一場比賽。加上二軍裡還有宇佐見真吾、岸田行倫等年輕捕手，阿部身上的大小傷纏身，即使再回到老位置蹲捕應該也僅止於插花性質。

談到引退，阿部慎之助曾表示「新井貴浩模式」，也就是在球隊強的時候功成身退是最理想的，「這幾年的確想過這個問題，我想要再一次優勝！」目前阿部只差1支全壘打就達到生涯400支全壘打，一旦達成對他來說就將邁入另外一個重大里程碑。至於想要退休無憾，就得看巨人隊這兩年還有沒有辦法拿到自從2014年以來的冠軍優勝。

阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，他在退休前一定會達成400轟里程碑，而且還要...
阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，他在退休前一定會達成400轟里程碑，而且還要選在球隊戰績好時風光引退。 福耳攝影
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與上原浩治同年，拘現役第二高齡的羅德老將福浦和也，在去年9月達成生涯2000安之後，完成了職棒生涯一個極為重大的目標。球季開打前他就宣佈將在季後引退，球季期間以選手身分兼任二軍打擊教練，至今也都沒有在一軍出賽，明年起將繼續在羅德擔任教練的機會不小。另外，日本火腿隊的38歲老將內野手田中賢介也已經宣布球季結束後將高掛球鞋，今年他在一軍出賽23場，有0.277打擊率、5分打點。

福浦和也22年的日職一軍生涯全是待在羅德，安打數剛好累積到2000支，轉任教練後...
福浦和也22年的日職一軍生涯全是待在羅德，安打數剛好累積到2000支，轉任教練後應該不會再出賽，只等適當時機正式引退。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影
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居現役第三老高齡的福留孝介，在上原浩治、福浦和也退休之後明年就將變成最年長的老大哥選手。福留孝介的年紀比阿部慎之助大2歲，不過福留從2013年返日加盟阪神虎隊之後，最近連續5年出賽都超過100場，今年也仍然以先發第五棒左外野的身分活躍。雖然福留的0.262打擊率並不突出（※至5/21止），不過關鍵時刻的打擊功力依然健在，今年還有再見全壘打演出。加上守備經常有美技演出，儘管高齡42歲，無論攻守都是阪神陣中不可或缺的主力。同時福留孝介也具有阪神精神領袖的地位，預計再打個2-3個球季應該不是問題。

接下來一旦引退，效應將不亞於上原浩治的當推「平成怪物」松坂大輔

松坂2月隨隊到沖繩春訓，因為粉絲熱情拉扯造成右肩發炎，導致他不得不退出春訓，一路進行復健，原本預估有可能在6月復出，但如今看來進度將大幅落後，甚至有媒體悲觀地認為，「松坂大輔右肩的傷勢遠比一般想像來得嚴重，已經到了需要考慮引退的時間點」。本季要重回球場出現變數，松坂大輔日前還傳出負面消息，他被八卦雜誌拍到在二軍練習日時高爾夫球場打高爾夫，中日球團由球團代表加藤宏幸宣布將懲處松坂大輔，松坂也對自己錯誤的行為向外界道歉。

松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，至今仍無法上場，再...
松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，至今仍無法上場，再加上養傷期間還被拍到跑去打高爾夫球，恐怕已無心再戰。 美聯社資料照片
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今年是松坂大輔重返日本職棒界第5年，一般認為，38歲的松坂這幾年努力證明自己還能復活，不過已經出現極限，難以再回到去年6勝、東山再起獎的水準。加上右肩傷勢，下一個引退大物會不會就是平成怪物？松坂的未來動向令人關注。

上原浩治松坂大輔阿部慎之助

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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