日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

上原浩治從1999年加盟讀賣巨人隊以20勝獲得新人王開始就一直是球隊的看板投手，也曾代表日本國家隊征戰過WBC經典賽、北京奧運等國際比賽，並於2006年經典賽獲得冠軍。他於21日閃電宣布退休，結束21年選手生涯。

44歲的上原浩治是日職現役最年長的選手，也是美日通算百勝、百中繼和百救援的名將，他的引退引起不少球迷惋惜與不捨。因為這次上原宣布引退的決定以及消息都來得相當突然，這也使得未來幾年內日職還有哪些大物選手會告別選手生涯，備受關注。

上原浩治曾在紅襪連3季拿下20次以上救援成功，大聯盟生涯有81個中繼點與95次救援成功、防禦率是非常亮眼的2.66。 歐新社資料照片 分享 facebook

剛年滿40歲的阿部慎之助，去年底曾經直接打電話給回鍋的監督原辰德，表達：「或許再過1-2年選手生涯就會告一段落，希望能在最後階段以捕手身分結束。」阿部慎之助很清楚，自己已經無法再是球隊的頭號主戰捕手，「即使是第3號捕手也無所謂。」看得出他的決心。不過現在巨人陣中的主戰捕手除了以小林誠司、大城卓三為主，今年又補進了FA轉隊的炭谷銀仁朗，阿部現在連要坐上第3號捕手的位子都比預期中來得遙遠，至今沒有蹲捕過任何一場比賽。加上二軍裡還有宇佐見真吾、岸田行倫等年輕捕手，阿部身上的大小傷纏身，即使再回到老位置蹲捕應該也僅止於插花性質。

談到引退，阿部慎之助曾表示「新井貴浩模式」，也就是在球隊強的時候功成身退是最理想的，「這幾年的確想過這個問題，我想要再一次優勝！」目前阿部只差1支全壘打就達到生涯400支全壘打，一旦達成對他來說就將邁入另外一個重大里程碑。至於想要退休無憾，就得看巨人隊這兩年還有沒有辦法拿到自從2014年以來的冠軍優勝。

阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，他在退休前一定會達成400轟里程碑，而且還要選在球隊戰績好時風光引退。 福耳攝影 分享 facebook

與上原浩治同年，拘現役第二高齡的羅德老將福浦和也，在去年9月達成生涯2000安之後，完成了職棒生涯一個極為重大的目標。球季開打前他就宣佈將在季後引退，球季期間以選手身分兼任二軍打擊教練，至今也都沒有在一軍出賽，明年起將繼續在羅德擔任教練的機會不小。另外，日本火腿隊的38歲老將內野手田中賢介也已經宣布球季結束後將高掛球鞋，今年他在一軍出賽23場，有0.277打擊率、5分打點。

福浦和也22年的日職一軍生涯全是待在羅德，安打數剛好累積到2000支，轉任教練後應該不會再出賽，只等適當時機正式引退。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影 分享 facebook

居現役第三老高齡的福留孝介，在上原浩治、福浦和也退休之後明年就將變成最年長的老大哥選手。福留孝介的年紀比阿部慎之助大2歲，不過福留從2013年返日加盟阪神虎隊之後，最近連續5年出賽都超過100場，今年也仍然以先發第五棒左外野的身分活躍。雖然福留的0.262打擊率並不突出（※至5/21止），不過關鍵時刻的打擊功力依然健在，今年還有再見全壘打演出。加上守備經常有美技演出，儘管高齡42歲，無論攻守都是阪神陣中不可或缺的主力。同時福留孝介也具有阪神精神領袖的地位，預計再打個2-3個球季應該不是問題。

接下來一旦引退，效應將不亞於上原浩治的當推「平成怪物」松坂大輔。

松坂2月隨隊到沖繩春訓，因為粉絲熱情拉扯造成右肩發炎，導致他不得不退出春訓，一路進行復健，原本預估有可能在6月復出，但如今看來進度將大幅落後，甚至有媒體悲觀地認為，「松坂大輔右肩的傷勢遠比一般想像來得嚴重，已經到了需要考慮引退的時間點」。本季要重回球場出現變數，松坂大輔日前還傳出負面消息，他被八卦雜誌拍到在二軍練習日時高爾夫球場打高爾夫，中日球團由球團代表加藤宏幸宣布將懲處松坂大輔，松坂也對自己錯誤的行為向外界道歉。

松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，至今仍無法上場，再加上養傷期間還被拍到跑去打高爾夫球，恐怕已無心再戰。 美聯社資料照片 分享 facebook

今年是松坂大輔重返日本職棒界第5年，一般認為，38歲的松坂這幾年努力證明自己還能復活，不過已經出現極限，難以再回到去年6勝、東山再起獎的水準。加上右肩傷勢，下一個引退大物會不會就是平成怪物？松坂的未來動向令人關注。