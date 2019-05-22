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12強賽／墨西哥隊大名單 太空人終結者入列

2019-05-22 15:54中央社 洛杉磯21日專電

墨西哥國家隊今天公布63人的大名單，列入12名美國職棒大聯盟的現役好手，包含太空...
墨西哥國家隊今天公布63人的大名單，列入12名美國職棒大聯盟的現役好手，包含太空人終結者歐蘇納。 美聯社
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攸關東京奧運參賽資格的世界12強棒球賽11月開打，墨西哥國家隊今天公布63人的大名單，列入12名美國職棒大聯盟的現役好手，多名日本職棒現役及退役好手。

世界12強棒球賽11月將在墨西哥、台灣、韓國等3地分區預賽，各組取前2名共6隊到日本東京複賽、決賽。最終名次決定2張東京奧運門票，分別是亞太區及美洲區的最高名次隊伍。

台灣是預賽主辦國之一，以台中洲際球場為主場，與日本、委內瑞拉、波多黎各交手。

今天公布初選名單的墨西哥隊也是主辦國，預賽與美國、荷蘭、多明尼加交手。另一個預賽場地在南韓首爾，隊伍有南韓、古巴、澳洲、加拿大。

墨西哥隊新出爐的大名單中，除了12名現役MLB球員，本土墨西哥聯盟的選手占最多數近40人，另有5名美國小聯盟3A等級球員，3名日本職棒現役球員。

列入名單的大聯盟球員中，以投手最多，包括36歲老將、目前效力邁阿密馬林魚，與陳偉殷同隊的羅莫（Sergio Romo），休士頓太空人隊終結者歐蘇納（Roberto Osuna），紐約洋基牛棚塞薩（Luis Cessa）等。

日前因家暴案遭警方逮捕的洛杉磯道奇投手烏力亞斯（Julio Urias）也在名單當中。

幾名日本職棒的現役墨西哥巨砲列入名單，包括阪神虎納瓦洛（Efren Navarro）、東京讀賣巨人維拉紐瓦（Christian Villanueva）、歐力士猛牛的曼尼斯（Joey Meneses）。

過去效力日本職棒的有前樂天隊內野手克魯茲（Luis Cruz）、穆利優（Agustin Murillo）、前廣島隊內野手潘尼亞（Ramiro Pena），前巨人投手托雷斯（Carlos Torres），以及外型酷似台灣投手曹錦輝、曾效力日本火腿的投手曼多薩（Luis Mendoza）也入列。

大聯盟棒球

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