中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

中華職棒脫離打擊年後，投手開始重新成為矚目的焦點，其中富邦悍將從韓國職棒找來有球速、控球、耐投等優勢的索沙(Henry Sosa)，他的表現也讓他獲得最強洋投之稱。不過30年歷史不能只有洋將，還是有幾位本土投手有不錯的表現。

索沙從開季首戰吞敗之後，接下來拿下7連勝，防禦率竟然低到1.36，確實有成為史上最強洋將的身手。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

首先是聯盟目前最資深的投手潘威倫，雖然除了先發十人及金手套外，個人獎只有新人王、防禦率王及勝投王各一次，但以長期而言他絕對當之無愧。2004年季前選秀會擁有首位籤的統一獅，在他與旅日歸國的余文彬中二擇一，最終讓他成為狀元郎。

他在球速上最快有152Km/hr，但大部分時候是144Km/hr左右，並不是最快，但是球威足夠，球路又多，讓他拿下許多勝利。他還有兩項特別紀錄，他在2007/03/31至2008/06/18，多達457天未曾吞敗，拿下跨季21連勝，2016年則投出連續40局無四死球的紀錄。雖然2011年起他因傷影響，賽季成績不如以往耀眼，甚至終止連續15年先發勝的個人紀錄，但今年復出後仍是球隊本土勝投一哥。

他比較幸運的是待在獅隊，球隊以往較多時間是努力維持本土投手王國，因此他的定位很明確，生涯僅19場後援出賽，不用每年錯亂的調整。他大部分時候都能穩定的供給勝場給球隊，不像許多投手曇花一現的成績，這麼多年的傷痛沒有一蹶不振，現在還是聯盟勝投保持人，至今投球還具有一定的殺傷力，堪稱史上最強的本土投手。

以生涯各個單季成績而言，潘威倫不會是最耀眼的投手，但是整體來看他長期穩定又能壓制對手，堪稱聯盟有史以來最強本土投手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

林恩宇

說到單季最強的本土投手，則莫過於誠泰時期的林恩宇了！2001年才從游擊手改練投手的他，很快就打響名號，據傳當時美國職棒亦有球隊有意網羅。2003年的替代役選秀會中，更是擊敗早有名氣的曾兆豪、林岳平、李國慶及莊宏亮等投手，以榜眼之姿被誠泰太陽選入陣中。

2005年正式退役後加入誠泰Cobras，他以超過150Km/hr直球，搭配極品的指叉球，在陣中兩年都拿下防禦率王及年度MVP，另外還有勝投王、三振王等多項獎項。其中他單季209次三振，至今還是高掛聯盟單季最多紀錄，而且當年只有100場比賽，比現在還少20場，表現無人能及。

另一個可以佐證的是他這兩年的ERA+，都超過200以上，中職歷史上4次超過200，他就佔2次，而且另外兩人都是洋將(2007年統一獅彼得、2000年興農牛楓康)。只可惜他隨後旅日加入樂天金鷲，在日本載浮載沉，回到台灣後也無法恢復身手，已於2015年球季轉任教練。

說到本土最強投手，許多球迷會選擇林恩宇，他在誠泰時期的表現銳不可擋，幾乎包辦各項年度投手獎項。 聯合報系資料照片 分享 facebook

若把時間拉到職棒早期，有陳義信、黃平洋等多位名將都能一夫當關的情況下，郭進興則或許是當時最強投手。他是唯一在中華職棒拿過救援王及勝投王的投手，而且1995年、1996年連續兩年20勝，其中還有單季7次完封紀錄，都是目前聯盟的紀錄保持人。1996年總冠軍賽奪得3勝，投球表現比眾所皆知的費古洛更優異。

當時的職棒環境與現在有所不同，但那時候洋砲使用率高，因此要有這樣的成績仍不容易。可惜他受到簽賭案影響，即使台灣大聯盟曾給他機會隨隊，仍無法挽救他的職棒生涯，在他巔峰的隔年1997年已被中職驅逐永不錄用。

中職早期本土投手百花齊放，郭進興的表現更是特別突出，可惜他在最巔峰時刻離開職棒。 聯合報系資料照片 分享 facebook

目前已有許多新生代本土投手嶄露頭角，但是穩定度都仍待加強。當比賽的張力逐漸增加，已經不能像以往那樣的浮濫使用，球隊需要妥善按排。投手自己本身也要自我加強，除了追求球速外，控球也很重要。有球隊完整的規劃，教練合理的調度，再加上自我要求，才有機會如潘威倫般長期穩定地投下去，有機會來挑戰最強本土投手生涯。