中職／無敵索沙屠獅七連勝 三冠王愈坐愈穩

2019-05-21 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將隊洋投索沙又贏了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 富邦悍將隊洋投索沙又贏了，今天在台南球場對統一獅之戰，先發六局被揮出六支安打、失一分，以優質內容奪下七連勝，悍將終場11：1獲勝，也讓獅隊中斷四連勝。

索沙目前七勝、防禦率1.36、奪三振76次，三項數據仍是全聯盟最優，穩居投手三冠王。

悍將今天出現14支安打，開路先鋒王正棠包辦四安，高國麟4支2，包括本季第三轟，攻下勝利打點在內的五分打點，追平個人單場最多打點紀錄，獲選單場MVP。

獅隊一局下靠陳重羽、蘇智傑安打攻下一分，也是索沙本季10場先發第二次首局失分，終止最近連續16局無失分紀錄。

悍將二局上立刻反攻，申皓瑋、林哲瑄、高國麟、王正棠從獅隊左投江辰晏的手中揮出安打，攻下三分逆轉戰局，高國麟兩分打點二壘打成為致勝一擊。

悍將五局上攻勢更猛，王正棠、胡金龍、林益全、林哲瑄安打先攻下兩分，高國麟追加三分砲，拉大到8：1領先。

「神全」林益全七局上砲轟獅隊中繼投手林其緯，本季第六轟出爐，也是中職史上第五位完成150轟紀錄的球員。

陳凱倫九局上面對獅隊第四任投手傅于剛，轟出左外野兩分砲，本季第三轟出爐，已是個人單季新高，悍將領先多達10分。

江辰晏3月24日對悍將先發六局，只被揮出四支安打，無失分奪勝；索沙當時獨撐八局，被揮出五支安打、失一分吞下完投敗，也是至今唯一敗投。

兩人今天二度對決，江辰晏投出本季最慘的一戰，先發五局被揮出10支安打，包括高國麟三分砲，失八分全是自責分，戰績掉到2勝3敗。