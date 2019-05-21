中職／林益全150轟史上第5 林泓育是下一人

2019-05-21 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



悍將隊林益全本季第六轟出爐，也是生涯第150轟，成為中職史上第五人。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將隊「神全」林益全，今天在台南球場對統一獅之戰七局上，從獅隊中繼投手林其緯的手中揮出中外野陽春砲，本季第六轟出爐，也是生涯第150轟，成為中職史上第五人。

張泰山目前289轟仍居榜首，2到4名是林智勝264轟、彭政閔191轟、林仲秋162轟。

中職開打30年只有19名球員完成百轟紀錄，猿隊「小胖」林泓育目前143轟名列史上第六，預料將是下一位150轟打者。

林益全2013年18轟奪下中職全壘打，2015年23轟則是個人單季最高紀錄，他在去年掉到8轟，追平單季最少紀錄，也中斷連六季二位數全壘打，本季六轟紀錄暫居全隊第一。