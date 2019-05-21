中職／陳禹勳二軍待滿10天 重返一軍待命搏象

2019-05-21 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊陳禹勳拿下救援成功。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊「守護神」陳禹勳11日下二軍，依規定待滿10天後，今天接獲指令重返一軍，最快明天在高雄澄清湖球場對中信兄弟隊之戰登板。

猿隊昨天把外野手陽耀勳下放二軍，今天登錄洋砲柏納帝那、陳禹勳上一軍。

陳禹勳前年、去年都奪下中職救援王，今年挑戰三連霸，目前出賽14場，戰績1敗2中繼4救援、防禦率10.22，4救援和兄弟隊謝榮豪並列全聯盟第二，統一獅隊陳韻文14救援穩居榜首。