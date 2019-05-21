中職／猿隊柏納帝那登錄一軍 新洋砲首戰對決兄弟

2019-05-21 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊新洋砲柏納帝那正式登陸一軍。 圖／Lamigo桃猿隊提供(資料照) 分享 facebook

Lamigo桃猿隊昨天宣布和效力3年的洋投史博威解約，註冊洋砲柏納帝那，今天正式登錄一軍，預定明天在高雄澄清湖球場對中信兄弟隊之戰亮相。

柏納帝那成為兄弟隊艾銳克、里迪之後，中職本季第三位洋砲，他在猿隊二軍出賽九場，打擊率2成57、全壘打兩支、打點11分，明天首戰表現值得期待。

中職今年已進行72場球季賽，猿隊上半季18勝1和16敗暫時排名第一，但只領先兄弟隊（19勝1和17敗）千分之一勝率，兩隊之間沒有勝差，獅隊落後一場半、悍將落後二點五場。