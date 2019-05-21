親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

日廣告取景六合夜市變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

運動筆記風雨見真情的醫護鐵人再一次被老天提前完了賽
健行筆記我愛瀑布之三民蝙蝠洞、觀音洞步道誰說可以在中央尖看日出
NBA賽事精華- 勇士 vs. 拓荒者 (5月21日)今日最佳球員- Stephen Curry (5月21日)

中職／猿隊柏納帝那登錄一軍 新洋砲首戰對決兄弟

2019-05-21 16:12聯合報 記者藍宗標╱即時報導

猿隊新洋砲柏納帝那正式登陸一軍。 圖／Lamigo桃猿隊提供(資料照)
猿隊新洋砲柏納帝那正式登陸一軍。 圖／Lamigo桃猿隊提供(資料照)
分享

Lamigo桃猿隊昨天宣布和效力3年的洋投史博威解約，註冊洋砲柏納帝那，今天正式登錄一軍，預定明天在高雄澄清湖球場對中信兄弟隊之戰亮相。

柏納帝那成為兄弟隊艾銳克、里迪之後，中職本季第三位洋砲，他在猿隊二軍出賽九場，打擊率2成57、全壘打兩支、打點11分，明天首戰表現值得期待。

中職今年已進行72場球季賽，猿隊上半季18勝1和16敗暫時排名第一，但只領先兄弟隊（19勝1和17敗）千分之一勝率，兩隊之間沒有勝差，獅隊落後一場半、悍將落後二點五場。

中職中信兄弟

相關新聞

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

中職／李振昌預約明星賽對決彭政閔 想打12強賽

2019-05-21 00:02

棒球／大專校院系際盃爭霸賽8強 23日台中開打

2019-05-20 22:12

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27

中職／12強賽教頭難產 吳志揚：洪一中仍是首選

2019-05-20 15:59

中職／成績不如預期 猿隊解約史博威

2019-05-20 15:34

日職／日美通算百勝百中繼百救援 上原浩治退休

2019-05-20 12:25

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／生涯16年首支再見轟 高國慶：想早點回家

2019-05-19 23:47

中職／林祖傑首轟球送家人 遇到低潮會祈禱

2019-05-19 22:05

影／高國慶轟生涯首支再見全壘打 獅奪四連勝

2019-05-19 22:03

中職／首支再見轟等了16年 高國慶：球來找棒子

2019-05-19 21:50

中職／高國慶生涯首支再見轟 獅隊屠猿4連勝

2019-05-19 21:25

中職／蘇建榮單季被砸26次 林泓育有機會超越

2019-05-19 18:41

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞、格林同場大三元 勇士四戰橫掃拓荒者

2019-05-21 11:48

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士寫紀錄

2019-05-21 12:04

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／勇士季後賽5連勝 格林是場上MVP

2019-05-20 17:38

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

NBA／佛蓋爾掌湖人兵符 不怕助教基德篡位

2019-05-21 10:19

日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00

NBA／伊古達拉G4缺席 麥克金尼頂替就飆外線

2019-05-21 09:23

NBA／拓荒者不願被橫掃 里拉德：為尊嚴而戰

2019-05-21 10:56

日職／火腿隊最佳男友票選 池端玲名聲援王柏融

2019-05-20 19:49

NBA／靠假陽具躲奧運藥檢 前球星歐頓曝荒唐史

2019-05-20 18:23

NBA／率勇士連三戰逆轉勝 柯瑞：倚賴之前的經驗

2019-05-21 13:30

NBA／暴龍累壞了 取消投籃練習

2019-05-21 11:39

MLB／上周一球未丟 陳偉殷9天沒上場本季最長

2019-05-21 11:19

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

NBA／暴龍2度延長才苦勝 席亞康自責：我的錯

2019-05-21 00:17

玉山盃／多了味全龍 高苑曾傳昇傾向中職選秀

2019-05-20 16:45

MLB／紅襪教練談上原浩治：曾求巴掌趕睡蟲

2019-05-21 10:15

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 10:25

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-21 12:15

MLB／較勁小熊前王牌 達比修：他在這是傳奇

2019-05-21 13:49

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

日職／張奕下放二軍 結束6天一軍體驗

2019-05-20 17:39

MLB／托瑞斯成金鶯專武 對戰20場敲11轟平隊史

2019-05-21 12:13

MLB／卡諾沒先發非懲罰 教頭：因對上左投

2019-05-21 09:35

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27

現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34

中山工商獲5人制足球聯賽奪冠 民雄農工四連霸夢碎

2019-05-21 12:10

中職／李振昌預約明星賽對決彭政閔 想打12強賽

2019-05-21 00:02

北市大女排、網球獲仰德贊助 原因是這位教練

2019-05-21 00:41

F1／決戰終點線真實主角 勞達病逝享壽70歲

2019-05-21 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top