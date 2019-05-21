MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



塞佩達斯（Yoenis Cespedes）在去年進行雙腳後跟手術，本賽季還沒開始打球，沒想到現在提前確認整季報銷，原因是他在自家農場摔斷右腳踝，讓大都會不用再指望他在今年歸隊。

塞佩達斯的意外發生在前天，正在佛州自家農場的他跌落至洞中，右腳踝多處骨折，讓原本就對他本季復出不抱太大希望的大都會，現在可以直接死了這條心。

大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）和其他知情人員都不願對塞佩達斯的情況多做評論，只透露當時並非從事棒球相關活動，但也不是騎馬或照顧馬匹，當被問到塞佩達斯的行為是否危險到牴觸合約時，范維格南拒絕回答。

自從2016年底和大都會簽下四年一億1000萬美元的合約後，塞佩達斯只打了119場比賽，一開始是腿傷和臀傷，接著又是後腳跟手術，分別在去年8月和10月兩度動刀，至今還沒回到球場，最近才進行慢跑和揮棒。

若是塞佩達斯趕上明年開季，擁有不可交易條款的他屆時已經34歲，能不能在告別球場整整21個月後找回「古巴飛彈」的身手還有待觀察；范維格南語中透露無奈，「我們現在專注讓他接受最佳的醫療，然後希望能比較清楚知道他的未來在哪，無論是今年還是往後。」