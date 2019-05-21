親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

總統拚連任各顯神通！他踩爛泥嘗生蚵 他玩險棋搞公投對立

90%的人洗澡都「洗錯」了！用毛巾洗臉更糟

運動筆記醫護鐵人陪你到最後一刻拿麼會跑
健行筆記誰說可以在中央尖看日出宜蘭。塵封已久的新寮瀑布步道。冬山森林生態館
NBA賽事懶人包 (5月20日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月19日)

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 08:19聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

塞佩達斯（Yoenis Cespedes）在去年進行雙腳後跟手術，本賽季還沒開始打球，沒想到現在提前確認整季報銷，原因是他在自家農場摔斷右腳踝，讓大都會不用再指望他在今年歸隊。

塞佩達斯的意外發生在前天，正在佛州自家農場的他跌落至洞中，右腳踝多處骨折，讓原本就對他本季復出不抱太大希望的大都會，現在可以直接死了這條心。

大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）和其他知情人員都不願對塞佩達斯的情況多做評論，只透露當時並非從事棒球相關活動，但也不是騎馬或照顧馬匹，當被問到塞佩達斯的行為是否危險到牴觸合約時，范維格南拒絕回答。

自從2016年底和大都會簽下四年一億1000萬美元的合約後，塞佩達斯只打了119場比賽，一開始是腿傷和臀傷，接著又是後腳跟手術，分別在去年8月和10月兩度動刀，至今還沒回到球場，最近才進行慢跑和揮棒。

若是塞佩達斯趕上明年開季，擁有不可交易條款的他屆時已經34歲，能不能在告別球場整整21個月後找回「古巴飛彈」的身手還有待觀察；范維格南語中透露無奈，「我們現在專注讓他接受最佳的醫療，然後希望能比較清楚知道他的未來在哪，無論是今年還是往後。」

大都會棒球Yoenis Cespedes

相關新聞

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

中職／李振昌想打明星賽 對決彭政閔

2019-05-21 00:02

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

日職／火腿隊最佳男友票選 池端玲名聲援王柏融

2019-05-20 19:49

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27

中職／12強賽教頭難產 吳志揚：洪一中仍是首選

2019-05-20 15:59

中職／成績不如預期 猿隊解約史博威

2019-05-20 15:34

日職／日美通算百勝百中繼百救援 上原浩治退休

2019-05-20 12:25

日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00

中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

2019-05-20 07:00

中職／生涯16年首支再見轟 高國慶：想早點回家

2019-05-19 23:47

中職／林祖傑首轟球送家人 遇到低潮會祈禱

2019-05-19 22:05

影／高國慶轟生涯首支再見全壘打 獅奪四連勝

2019-05-19 22:03

中職／首支再見轟等了16年 高國慶：球來找棒子

2019-05-19 21:50

中職／高國慶生涯首支再見轟 獅隊屠猿4連勝

2019-05-19 21:25

中職／蘇建榮單季被砸26次 林泓育有機會超越

2019-05-19 18:41

中職／台中金控大戰取消 兄弟挑戰20勝再等等

2019-05-19 14:14

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／球隊開胡仍遭冷凍 林書豪點名功臣

2019-05-20 12:10

NBA／二度延長壓公鹿 暴龍東決G3主場開胡

2019-05-20 10:15

NBA／雷納德季後賽屢創紀錄 教頭：他應該很累

2019-05-20 15:00

NBA／52分鐘創新高 雷納德：付出110%努力

2019-05-20 12:02

NBA／兒子學會假摔 格林：別看NBA

2019-05-20 11:27

NBA／6連勝告終 字母哥：從沒預期暴龍好打

2019-05-20 13:11

NBA／伊古達拉檢查無礙 西決G4出賽成疑

2019-05-20 08:36

NBA／勇士西決先聽牌 柯瑞放話橫掃拓荒者

2019-05-20 10:40

MLB／3天內2度不跑壘成雙殺打 卡諾惹怒球迷

2019-05-20 09:10

NBA／勇士季後賽5連勝 格林是場上MVP

2019-05-20 17:38

中職／成績不如預期 猿隊解約史博威

2019-05-20 15:34

NBA／西決G3帶肋骨傷勢上陣 里拉德：不影響

2019-05-20 14:04

NBA／靠假陽具躲奧運藥檢 前球星歐頓曝荒唐史

2019-05-20 18:23

日職／火腿隊最佳男友票選 池端玲名聲援王柏融

2019-05-20 19:49

MLB／假先發收成效 菊池連4場優質先發

2019-05-20 14:30

MLB／光芒單局5保送相助 洋基灌7分要回美東王座

2019-05-20 10:02

網球／納達爾羅馬捧冠 約帥：他是法網最大熱門

2019-05-20 15:12

日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23

日職／日美通算百勝百中繼百救援 上原浩治退休

2019-05-20 12:25

玉山盃／多了味全龍 高苑曾傳昇傾向中職選秀

2019-05-20 16:45

日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00

中職／索沙挑戰半季10勝 最大變數是被挖角

2019-05-20 20:06

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-20 10:12

NBA／2度延長 暴龍扳回一城

2019-05-21 00:17

拳擊／拳王強吻女記者 遭「留校察看」

2019-05-20 16:10

MLB／今日戰績表 紅襪塞爾10K斷太空人10連勝

2019-05-20 15:32

中職／業餘好手打明星賽？吳志揚給否定答案

2019-05-20 17:14

日職／張奕下放二軍 結束6天一軍體驗

2019-05-20 17:39

MLB／大谷吞2K斷連6場安打 本季11戰達14K

2019-05-20 10:41

中職／唯一敗投不敵江辰晏 索沙再到台南拚7連勝

2019-05-20 19:31

中職／明星賽初體驗 李振昌最想對決恰哥

2019-05-20 16:27

自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59

全國青少棒／邱賢嘉後援飆9K 東縣退新北晉冠軍賽

2019-05-20 12:12

NBA／柯瑞、格林主宰戰局 伊古達拉比擬NFL奪冠球星

2019-05-21 08:12

玉山盃／不受普門事件影響 高市爭冠全力以赴

2019-05-20 16:17

中職／12強賽教頭難產 吳志揚：洪一中仍是首選

2019-05-20 15:59

羅馬網賽／擊退小約奪冠 納達爾：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30

現場加碼50萬 仰德集團150萬贊助北市大女排、網球隊

2019-05-20 16:34

中職／獅拚5連勝 遇悍將索沙考驗

2019-05-21 00:27

MLB／自家農場摔斷腳 古巴飛彈本季復出無望

2019-05-21 08:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top