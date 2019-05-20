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自由車／台灣盃國際場地經典賽 我15金13銀14銅大贏家

2019-05-20 20:22聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019台灣盃國際自由車場地經典賽，我國好手第一站拿下10金9銀11銅，第二站20日高雄楠梓自由車場續戰，大甲高中王歆婷、台中市隊康世峰再添獎牌，本屆經典賽我國共獲15金13銀14銅，成為最大贏家。

第二站我國車手喜收5金4銀3銅，不過高雄下午四時傾盆大雨，讓比賽不得不喊卡，有三項決賽被迫取消。

台中市康世峰繼首站菁英男子組爭先賽摘金，第二站再傳捷報，二闖金牌戰，對到羅馬尼亞國家隊諾伯特，以0.086秒和0.096秒之差連贏兩場，兩站笑納2金1銀。

連續第3天賽事，康世峰難免疲憊，對手也刻意針對他的弱點，一開賽就發力想拉開距離。他見招拆招，隨時緊盯對手起腳動作再伺機作最後一搏，用最省力的方式來比賽。

在第一站拿下青女競輪賽、爭先賽雙金的大甲高中王歆婷，今天在第二站青女競輪賽再度勝出，兩站共收下三金樂開懷。王歆婷說：「今天狀況沒有前兩天好，因為這是三天來的第四個項目，但想說已經是最後一項了，就放手一搏囉。」

菁英女子組爭先賽金牌戰，台中市隊王慈均面對西班牙吉納斯隊海倫，兩趟分別以0.052秒和0.099秒之差落敗，以銀牌作收。菁英女子組集體出發賽，申騰美利達隊黃亭茵拿到銀牌。

青男組競輪賽，中華隊包辦前三名，台北楷加隊熊崇勛在決賽跑出12分04秒，0.046秒勝出稱王，生涯首面國際賽金牌到手。西松高中一年級的熊崇勛今年17歲，大理國中一年級時接觸自由車，今年亞錦賽在青男團隊競速賽奪第四。

康世峰(左)後勁十足。 圖／中華自由車協會提供
康世峰(左)後勁十足。 圖／中華自由車協會提供
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康世峰(左)再添一金。圖／中華自由車協會提供
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自由車經典賽中華隊

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