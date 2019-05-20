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自由車／走出婚變陰霾 黃亭茵為自己再拚東奧

2019-05-20 18:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

首度穿亞洲冠軍衫出賽，卻因節奏亂掉只拿到集體出發賽銀牌，但走出婚變陰影的黃亭茵笑看勝負，強調只是一場比賽，她說：「輸了，但學到很多。很高興找回騎車的初心，一路走來，陪我最久對我最忠誠的始終是自由車。」

2019台灣盃國際自由車場地經典賽第二站今天登場，18日在第一站拿到菁英女個人全能賽金牌的黃亭茵，休息一天後，今天在第二站集體出發賽再得一銀。

生平首次穿上亞洲冠軍衫出賽，是榮耀也是人生里程碑的誌記，同時也是所有選手的目標，「比賽就是這樣，有輸有贏，其實勝負對我來說不是太重要，如何學會不要想太多，不要因為別人的關注影響自己，是這場比賽最大收穫。」

黃亭茵表示，今天比賽中間有想發動個小攻擊，發現沒人要合作，覺得有點無趣，決定最後三圈再衝，但找不到時機，最後一圈半還在猶豫要不要衝，等到決定要衝時，前頭消耗太多體力已沒力加速，想太多了，自己節奏亂了，算是判斷錯誤。

17年車手生涯走過風風雨雨，黃亭茵發現自由車還是自己的最愛。特別是2016年奧運前，被迫在婚姻和自由車中作抉擇，感情和理智不斷拉扯間，幾近崩潰的她，最後決定選擇對她始終如一的自由車，在2017年1月為這段錯誤婚姻作了結。

身為公眾人物，黃亭茵知道她的一言一行影響到的不只是自己，還有車隊甚至自由車界，從糾結、矛盾、努力挽回、絕望、無法接受到現在的坦然面對，黃亭茵成長了很多，「人生就是這樣，現在的我，決定勇敢、快樂的作自己。」

婚變後再次拚奧運資格，目前感情「真空」的黃亭茵心情大不同，「之前帶著太多人的期望而拚，這一次，我決定為自己而拚，盡力了拚不到也沒關係。」

黃亭茵（前）首度著亞洲冠軍衫出賽。圖／中華自由車協會提供
黃亭茵（前）首度著亞洲冠軍衫出賽。圖／中華自由車協會提供
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黃亭茵自由車經典賽

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