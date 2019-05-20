日職／21年生涯很滿足 上原浩治淚灑記者會

2019-05-20 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



上原浩治退休記者會，說到激動處數度拭淚。 截圖自巨人官方推特 分享 facebook

日職讀賣巨人投手上原浩治宣布退休，今天在東京舉行記者會，吸引約150名記者到場採訪，談到激動處上原浩治數度拿出手帕拭淚，他說：「21年的現役生涯在今天畫上句點，很感謝一直以來曾經跟自己產生連結的人們，非常感謝。」

上原浩治高中畢業後曾經歷一年空白，才考上大阪府立體育大學，1998年巨人隊以逆指名第1指名開始加盟職棒，1999年就以20勝4敗、防禦率2.09、179次三振，拿下勝投、防禦率、三振「三冠王」，同時包辦新人王與澤村賞，座右銘「雜草魂」也成為該年流行語大賞之一。

2008年球季結束後，上原浩治宣布行使海外自由球員資格，轉戰美國職棒，9年歷經4支不同球隊，2013年在紅襪拿下世界大賽冠軍，並獲選美聯冠軍賽MVP，留下22勝26敗、防禦率2.66的生涯成績，在2018年返日加入讀賣巨人。

去年季後因左膝進行手術，上原浩治一度成為自由球員，最終仍與巨人隊續約，但本季未曾升上一軍，都在二軍調整，上原表示，雖然還想做得更多，但自從決定褪下球衣，就不會改變心意，手術後雖然投球沒有問題，但以二軍的成績來看，自己認為狀況是倒退的。

回顧職業生涯，上原浩治說得最多的詞卻是「半途而廢」，因為受傷關係，不得不半途而廢，雖然拿下「百勝百中繼百救援」，但在每個位置都沒做到完美，先發、中繼也是半途而廢，不過能夠打了21年棒球，上原浩治已經覺得很滿足。