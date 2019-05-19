中職／生涯16年首支再見轟 高國慶：想早點回台南

2019-05-19 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



獅隊高國慶擊出生涯首支再見全壘打，身後猿隊總教練洪一中顯露落寞神情。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

統一獅隊四十歲老將高國慶，生涯十六年苦等首支再見全壘打，昨天終於在天母球場實現；獅、猿戰九局下，他從猿隊後援投手王躍霖的手中轟出再見一擊，幫助獅隊十比九險勝，也拚出四連勝，很開心說：「球進來就打，三振就三振，想早點回台南。」

高國慶在九局下擊出生涯首支再見全壘打，獅隊資深幹部「標哥」何信標將整桶水淋向高國慶。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

高國慶二○○四年三月三日展開中職首戰，十六年來歷經各種場面，職棒資歷只差「恰恰」彭政閔，沒想到昨天轟垮猿隊，成為中職史上演出再見轟的最老打者，他說：「以前有想過，但做不到。」

獅隊昨天打完前八局九比五領先，九局上邱浩鈞、陳韻文各失兩分，遭猿隊逼平，高國慶九局下第一個站上打擊區，面對王躍霖先是一壞，第二球轟出中外野全壘打牆，獲選單場ＭＶＰ。高國慶本季首次單場四支安打，只差三壘打就是完全打擊，他說：「九局下那球打得有點高，本來沒把握會是全壘打，四安也是運氣好。」

林祖傑生涯首轟昨天出爐。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

獅隊九局上被追平比數，高國慶坦言「一直在想，不知還要打多久」，他表示，九局下就是以長打為主，好像打到直球，應是卡特球，「打擊時希望有風，結果沒有，不過運氣很好，球來找棒子。」

獅隊廿八歲菜鳥野手林祖傑也有好表現，三打數二安打、攻下三分打點，生涯首轟出爐，他說：「要把全壘打送給家人和女友。」林祖傑表示，開季後未適應一軍強度，節奏、掌握度未做到想要的東西，自己信奉基督教，碰到低潮時會祈禱。

獅隊先發投手潘威倫。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

獅隊上半季十八勝一和十九敗，排名仍居第三，但落後榜首猿隊只剩一點五場勝差，獅隊總教練黃甘霖說：「球隊熱血感覺出來了，希望延續下去。」