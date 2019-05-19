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影／高國慶轟生涯首支再見全壘打 獅奪四連勝

2019-05-19 22:03聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

統一獅隊今晚在天母主場對戰Lamigo桃猿隊，兩隊打完九局以9比9戰成平手，九局下，首先上場打擊的統一獅第6棒高國慶，從猿隊投手王躍霖手中擊出生涯首支再見全壘打，這一轟讓獅隊取得四連勝，五打席擊出四支安打的高國慶助獅隊以10比9力退桃猿隊。

獲選單場最有價值球員的高國慶被問到站上打擊區有何想法時，他幽默表示「只想快點回到台南」，引起全場一片笑聲。

統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，獅隊資深幹部「標哥」何信標將整桶水...
統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，獅隊資深幹部「標哥」何信標將整桶水淋向高。記者侯永全／攝影
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統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，回到本壘前將頭盔拋向空中慶賀，桃猿...
統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，回到本壘前將頭盔拋向空中慶賀，桃猿隊總教練洪一中（右）無奈望向準備慶祝的獅隊群。記者侯永全／攝影
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統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，與同樣擊出生涯首轟的林祖傑相擁慶賀...
統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打，與同樣擊出生涯首轟的林祖傑相擁慶賀。記者侯永全／攝影
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統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打。記者侯永全／攝影
統一獅高國慶在九局下，擊出生涯首支再見全壘打。記者侯永全／攝影
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高國慶統一獅

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