親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

鋒面明日到！轉涼19度 全台防大雨豪雨

超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

運動筆記拿麼會跑三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅
健行筆記【台北北投】奇岩唭哩岸山稜．1654荷蘭#34圖根點之謎四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花
NBA賽事精華- 勇士 vs. 拓荒者 (5月19日)今日最佳球員- Draymond Green (5月19日)

中職／高國慶生涯首支再見轟 獅隊屠猿4連勝

2019-05-19 21:25聯合報 記者藍宗標╱即時報導

統一獅隊高國慶。 圖／聯合報系資料照片
統一獅隊高國慶。 圖／聯合報系資料照片
分享
統一獅隊40歲老將高國慶，今天在天母球場對猿隊之戰九局下，從猿隊後援投手王躍霖的手中轟出再見全壘打，幫助獅隊10：9獲勝，拚出四連勝，只差一勝重返五成勝率。

高國慶五打數四安打，只差三壘打就是完全打擊，獲選單場MVP；他從2004年展開中職生涯後，打了16個球季首次出現再見全壘打，笑說：「以前有想過，但做不到。」

獅隊28歲菜鳥野手林祖傑也是火力爆發，三打數二安打、生涯首轟出爐，全場攻下三分打點，在獅隊九局上被猿隊追平比數前，一度是單場MVP的人選。

獅隊老將潘威倫先發六局，被揮出11支安打，包括三局上林泓育三分砲，失五分全是自責分，本來有機會奪下生涯第140勝，九局上牛棚無法守成，他說：「棒球就是這樣，下次再拚。」

獅隊全場出現18支安打，林靖凱、林祐樂各有三安，林祐樂八局下從猿隊第四任投手黃子鵬的手中揮出陽春砲，本季首轟、生涯第二轟出爐，個人也包辦兩分打點。

猿隊14支安打，林泓育三安、五打點，陳俊秀四安、三打點，包括九局上從獅隊「守護神」陳韻文的手中轟出兩分砲追平比數。

獅隊打完前八局9：5領先，九局上邱浩鈞、陳韻文各失兩分，遭猿隊逼平，還好高國慶救了全隊，陳韻文滅火失敗，反而拿到本季首勝。

猿隊昨天、今天在天母球場對獅隊兩戰都敗，上半季18勝1和16敗仍居榜首，但和中信兄弟隊19勝1和17敗之間已無勝差，獅隊18勝1和19敗暫居第三，富邦悍將隊15勝1和18敗墊底。

高國慶陳韻文

相關新聞

中職／蘇建榮單季被砸26次 林泓育有機會超越

2019-05-19 18:41

MLB／大谷2分彈主場首轟 楚奧特250轟同慶

2019-05-19 13:03

中職／首支再見轟等了16年 高國慶：球來找棒子

2019-05-19 21:50

中職／台中金控大戰取消 兄弟挑戰20勝再等等

2019-05-19 14:14

中職／猿「保送」獅 仍暫居龍頭

2019-05-19 00:35

中職／ 全場11次保送 洪總：當然會輸

2019-05-18 22:00

中職／林益全致勝3分砲 因雨裁定悍將勝兄弟

2019-05-18 21:54

中職／瑞安好投取勝 感謝隊友守備幫忙

2019-05-18 21:27

中職／猿隊單場投出11次保送 助攻獅隊取3連勝

2019-05-18 20:54

中職／獅隊演出三殺守備 史上第19次

2019-05-18 18:32

中職／林承飛相隔47天 重新回到一軍

2019-05-18 18:21

中職／林泓育遭球吻破百 史上、現役都排第2

2019-05-18 17:40

中職／鍾承祐盡責傳承 讚王柏融是難得好打者

2019-05-18 17:26

中職／陳重羽兼職外野表現 蔗總認為比預期好

2019-05-18 16:55

中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／格林第三節大反撲 拓荒者再嚐被逆轉悲劇

2019-05-19 11:43

NBA／2年前和勇士摘冠 巴恩斯不願戴冠軍戒

2019-05-19 12:26

NBA／連3戰至少35分 柯瑞創下多項紀錄

2019-05-19 13:51

NBA／格林全能演出 柯瑞：他有8個眼珠

2019-05-19 14:31

NBA／杜蘭特繼續養傷 格林：不能坐以待斃

2019-05-19 07:48

日職／王柏融3支1連5場安打 火腿因雨裁定落敗

2019-05-19 15:40

NBA／晉級機率不到1成 暴龍教頭：這不是真的

2019-05-19 10:13

NBA／帶肋骨分離傷勢上陣 里拉德稱勇士防守像面牆

2019-05-19 15:59

NBA／誇讚格林全能表現 柯爾：他是破壞球

2019-05-19 16:52

NBA／奪季後賽第7次大三元 格林笑傲勇士隊史

2019-05-19 12:36

NBA／伊古達拉傷、湯普森犯規麻煩 勇士半場13分落後

2019-05-19 10:31

NBA／左小腿緊繃提前退場 伊古達拉將接受檢查

2019-05-19 13:54

NBA／連22個系列賽客場勝 勇士持續刷新紀錄

2019-05-19 16:50

MLB／田中將大踢球傷到腳 洋基遭逆轉失龍頭

2019-05-19 08:51

NBA／致敬詹皇香蕉船組合 迪奧發推特虧吉諾布里

2019-05-19 12:37

NBA／火箭首席助教未獲續約 老闆發言力挺丹東尼

2019-05-19 12:32

NBA／字母哥30分、17籃板 公鹿續踩暴龍

2019-05-19 01:04

日職／王柏融打擊率升2成83 打席不夠無法上榜

2019-05-19 16:50

拳擊／TKO泰國馬杜雅 洪嘉慶奪拳王金腰帶

2019-05-18 22:41

NBA／季後賽11戰淨勝168分 公鹿高居史上第3

2019-05-19 12:30

羅馬網賽／納達爾擊敗希臘新秀挺進決賽

2019-05-19 04:41

蘇迪曼盃／戴資穎驚險逆轉勝 中華隊取得點數2：0

2019-05-19 20:14

MLB／林子偉重訓中 預計29日開始棒球訓練

2019-05-19 09:09

MLB／大谷2分彈主場首轟 楚奧特250轟同慶

2019-05-19 13:03

MLB／韓職投回大聯盟 藍鳥蝴蝶球左投上次先發近11年前

2019-05-19 08:53

羅馬網賽／球王、蠻牛會師決賽 搶當名人賽之王

2019-05-19 08:16

公鹿傲人深度游刃有餘 暴龍進攻單調難有轉機

2019-05-19 17:40

60勝之師持續碾壓 公鹿無堅不摧之道

2019-05-19 18:47

MLB／大都會連輸馬林魚 教頭卡洛威傳飯碗危機

2019-05-19 09:35

中職／ 全場11次保送 洪總：當然會輸

2019-05-18 22:00

日職／宋家豪第12場中繼成功 陳冠宇防禦率破功

2019-05-19 17:08

中職／林益全致勝3分砲 因雨裁定悍將勝兄弟

2019-05-18 21:54

田徑／楊俊瀚200M奪銀 中華隊大阪大獎賽收2銀1銅

2019-05-19 14:53

MLB／穆西納回母校史丹佛開球 教練透露曾是二刀流

2019-05-19 10:41

中職／猿「保送」獅 仍暫居龍頭

2019-05-19 00:35

日職／強碰投手雙冠王 王柏融敲對戰首安

2019-05-19 00:54

MLB／靠總管精打細算 小市場光芒也立功

2019-05-19 14:37

日職／生涯首次震撼教育 張奕挨轟失兩分

2019-05-19 17:37

MLB／太空人首局打爆紅襪 6月前兩度10連勝史上第3支

2019-05-19 11:27

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-19 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top