中職／高國慶生涯首支再見轟 獅隊屠猿4連勝

2019-05-19 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊高國慶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 統一獅隊40歲老將高國慶，今天在天母球場對猿隊之戰九局下，從猿隊後援投手王躍霖的手中轟出再見全壘打，幫助獅隊10：9獲勝，拚出四連勝，只差一勝重返五成勝率。

高國慶五打數四安打，只差三壘打就是完全打擊，獲選單場MVP；他從2004年展開中職生涯後，打了16個球季首次出現再見全壘打，笑說：「以前有想過，但做不到。」

獅隊28歲菜鳥野手林祖傑也是火力爆發，三打數二安打、生涯首轟出爐，全場攻下三分打點，在獅隊九局上被猿隊追平比數前，一度是單場MVP的人選。

獅隊老將潘威倫先發六局，被揮出11支安打，包括三局上林泓育三分砲，失五分全是自責分，本來有機會奪下生涯第140勝，九局上牛棚無法守成，他說：「棒球就是這樣，下次再拚。」

獅隊全場出現18支安打，林靖凱、林祐樂各有三安，林祐樂八局下從猿隊第四任投手黃子鵬的手中揮出陽春砲，本季首轟、生涯第二轟出爐，個人也包辦兩分打點。

猿隊14支安打，林泓育三安、五打點，陳俊秀四安、三打點，包括九局上從獅隊「守護神」陳韻文的手中轟出兩分砲追平比數。

獅隊打完前八局9：5領先，九局上邱浩鈞、陳韻文各失兩分，遭猿隊逼平，還好高國慶救了全隊，陳韻文滅火失敗，反而拿到本季首勝。

猿隊昨天、今天在天母球場對獅隊兩戰都敗，上半季18勝1和16敗仍居榜首，但和中信兄弟隊19勝1和17敗之間已無勝差，獅隊18勝1和19敗暫居第三，富邦悍將隊15勝1和18敗墊底。