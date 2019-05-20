中職／先發土投全面崩盤 兄弟洋砲還能撐多久？

過去一個月以來，中信兄弟先發本土投手群全面崩盤，可能是時候要做取捨，該繼續採用2投1野的洋將政策，還是回歸3名先發洋投的時候了。

翻閱數據可以明顯看到，從4月14日至今，兄弟本土投手總計包辦15場先發，期間竟只拿到1場勝投，苦吞8場敗投，防禦率7.49、被打擊率0.349、每局被上壘率1.70，投球內容相當不理想。

中信兄弟先發投手黃恩賜近兩戰只投了6.2局就被打出17支安打失14分。 聯合報系資料照片 分享 facebook

以各別投手來看，黃恩賜先發6場吞3敗、防禦率8.13，楊志龍先發4場吞2敗、防禦率8.72，蔡齊哲稍微好一點，先發5場戰績1勝3敗、防禦率5.81，教練團期待的「黃衫本土三本柱」，如今全面崩盤。

屋漏偏逢連夜雨，楊志龍因右肩受傷，上半季已確定養傷報銷，右手肘曾動刀的黃恩賜，本週預計休養也將跳過1次先發輪值，從這週起一直到上半季末，兄弟單週至少都有5場比賽要打，先發投手需求量非常大。

中信兄弟投手楊志龍季初本來表現相當出色，但4月20日對統一獅投出單場4次觸身球並打傷陳傑憲之後，接下來的比賽就大幅走樣，甚至自己也受傷。 聯合報系資料照片 分享 facebook

扣除掉兩名先發洋投艾迪頓和萊福力，目前兄弟一軍先發本土投手只剩蔡齊哲和黃恩賜，本週應該會將陳琥升上一軍扛先發，廖乙忠也是先發人選之一。

陳琥是黃衫軍的希望，本季他在二軍先發5場拿下3勝，防禦率1.50、被打擊率0.211，投球內容不俗。廖乙忠先發7場戰績5勝1敗、防禦率2.29，不過最快球速僅142公里，還沒投過一軍比賽的他，實力有待考驗。

陳琥是中信兄弟寄予厚望的新人投手，在二軍已是完全壓制對手，總教練伯納希望他能培養出旺盛的鬥志，但在缺乏人手的情況下，可能本周就會送他上一軍。 聯合報系資料照片 分享 facebook

即使兄弟將陳琥納入先發輪值，但戰力仍不足以稱為堅強，若先發本土投手表現依舊低迷，有沒有可能採3名先發洋投的佈局呢？

先來看兄弟洋砲里迪的績效好了。本季里迪出賽24場，88打數轟出5支全壘打，長打率0.477還算可以接受，不過打擊率0.250、上壘率0.275不算理想，得點圈打擊率僅0.160，遠遜於壘上沒人的0.311，被三振25次也偏高，而且只獲得2次四壞保送。

中信兄弟洋砲里迪雖然有長打能力，但整體打擊表現並不算出色。 聯合報系資料照片 分享 facebook

兄弟的難題在於，團隊打擊火力確實需要洋砲挹注，然而，里迪繳出的實績和本土打者差距並不大，得點圈打擊率低、被三振率又偏高，加上三壘守備功夫不算出色，並沒有打出不可取代的價值。

如今，兄弟先發本土投手頻出狀況，壓制力遠不如季初，除了拉上陳琥進先發輪值，最立即有效的方式就是用洋投，目前已有去年在中職投過無安打比賽的紐維拉在二軍待命，如何取捨有待兄弟教練團費思量。