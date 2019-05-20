日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

在上週引起日本媒體以及網路上球迷的熱烈討論。主要原因出自這名巨人軍，甚至是日本國家武士隊王牌的強投，近來出現了不尋常的狀況。帳面上的5勝3敗雖然看似不差，不過4.36防禦率，與過去6年生涯平均2.17，防禦率只要超過2以上就已經是「算差」的菅野智之而言，的確出現了不安。

15日對阪神之戰，菅野只撐了5.2局就被擊出11支安打，包含阪神虎三到五棒糸井嘉男、大山悠輔、福留孝介，以及第八棒木浪聖也各擊出1支全壘打，丟掉職棒生涯單場最多的10分（責失7分）。再強的投手都難免失常，不過這次菅野比較令人擔心的是他很多職棒生涯「不名譽的第一次」都發生在今年球季後的這一個多月之內。

巨人先發投手菅野智之連續兩年獲得澤村賞，但近來表現竟然突然暴走，防禦率急速飆升到生涯最差的4.36，到底是發生了什麼事？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

菅野智之在4月25日對養樂多，單場挨了青木宣親、山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）的「3連發」。別說連續被打3支全壘打，就連單場挨3支全壘打都是菅野職棒生涯最大的恥辱。被打出12支安打也追平2018年開幕戰的個人最差紀錄。5月8日先發對橫濱DeNA他雖然拿下第5勝，不過也失掉5分（責失4分）。加上15日對阪神之役，挨了4轟、失掉10分都再創生涯最慘；去年一整季28場先發被打14轟，平均大約2場挨1轟，而今年才8場被全壘打數就已經直逼去年總和的13轟，「一發病」顯然相當嚴重。目前累計防禦率4.36、被打擊率0.270都完全不像菅野智之該有的水準。

Hiyan製表 分享 facebook

連續兩年澤村賞榮譽，那個宛如神鬼般的巨人王牌究竟出了什麼問題？除了帳面上的數字成績之外，也有不少棒球評論家對他的狀況提出質疑。

其中一個很大的問題是變化球，尤其是拿手武器滑球的犀利尾勁不見了。養樂多隊強打山田哲人直指菅野的問題出在控球。另有多名球評指出，正常的菅野智之滑球會到接近本壘板才開始變化軌跡，而今年卻提早變化軌跡，使得打者易於掌握。本季菅野智之挨的13轟之中，二縫線、滑球各占了5轟，而綜觀菅野今年整體的球種分配，變化球的比例比往年提高，在尾勁又失威的狀況下自然造成了潰堤的結局。

菅野智之累了嗎？

過去兩年球季菅野智之都拿下澤村賞大獎，相對也因此付出慘痛代價。2016-2017年連續兩年他的投球局數都接近190局，2018年甚至生涯首度突破200局，是兩聯盟12球團投手之中破200局的唯一一人。加上10場完投、8場完封、3,129投球數，這些亮麗數字的背後所伴隨而來的疲勞累積都是龐大的負擔。有球團情蒐人員指出：「直球的球速有出來，不過尾勁不見了。如此狀況的菅野智之還是第一次看到！」

也有評論家提出建言，監督原辰德應該先讓他有喘息空間，投到5局或6局、100球前後退場，再慢慢找回正常手感。甚至先到二軍調整，或是跳過一次先發輪值，找回球威再說的聲音也已經出現。不過考量到巨人隊現在不安的牛棚戰力，以及中央聯盟吃緊的戰局，原辰德恐怕難有多少空間做這樣的調度。

巨人隊雖然排名仍居第一，不過後面的廣島、養樂多，甚至阪神都來勢洶洶，差距有限。巨人接下來想要在亂集團中殺出，第一號王牌菅野智之重新走回神壇將是首要條件！