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日職／菅野智之大潰堤 如何走回神壇？

2019-05-20 07:00Hiyan

菅野智之怎麼了？

在上週引起日本媒體以及網路上球迷的熱烈討論。主要原因出自這名巨人軍，甚至是日本國家武士隊王牌的強投，近來出現了不尋常的狀況。帳面上的5勝3敗雖然看似不差，不過4.36防禦率，與過去6年生涯平均2.17，防禦率只要超過2以上就已經是「算差」的菅野智之而言，的確出現了不安。

15日對阪神之戰，菅野只撐了5.2局就被擊出11支安打，包含阪神虎三到五棒糸井嘉男、大山悠輔、福留孝介，以及第八棒木浪聖也各擊出1支全壘打，丟掉職棒生涯單場最多的10分（責失7分）。再強的投手都難免失常，不過這次菅野比較令人擔心的是他很多職棒生涯「不名譽的第一次」都發生在今年球季後的這一個多月之內。

巨人先發投手菅野智之連續兩年獲得澤村賞，但近來表現竟然突然暴走，防禦率急速飆升到...
巨人先發投手菅野智之連續兩年獲得澤村賞，但近來表現竟然突然暴走，防禦率急速飆升到生涯最差的4.36，到底是發生了什麼事？ 聯合報系資料照片
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菅野智之在4月25日對養樂多，單場挨了青木宣親、山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）的「3連發」。別說連續被打3支全壘打，就連單場挨3支全壘打都是菅野職棒生涯最大的恥辱。被打出12支安打也追平2018年開幕戰的個人最差紀錄。5月8日先發對橫濱DeNA他雖然拿下第5勝，不過也失掉5分（責失4分）。加上15日對阪神之役，挨了4轟、失掉10分都再創生涯最慘；去年一整季28場先發被打14轟，平均大約2場挨1轟，而今年才8場被全壘打數就已經直逼去年總和的13轟，「一發病」顯然相當嚴重。目前累計防禦率4.36、被打擊率0.270都完全不像菅野智之該有的水準。

Hiyan製表
Hiyan製表
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連續兩年澤村賞榮譽，那個宛如神鬼般的巨人王牌究竟出了什麼問題？除了帳面上的數字成績之外，也有不少棒球評論家對他的狀況提出質疑。

其中一個很大的問題是變化球，尤其是拿手武器滑球的犀利尾勁不見了。養樂多隊強打山田哲人直指菅野的問題出在控球。另有多名球評指出，正常的菅野智之滑球會到接近本壘板才開始變化軌跡，而今年卻提早變化軌跡，使得打者易於掌握。本季菅野智之挨的13轟之中，二縫線、滑球各占了5轟，而綜觀菅野今年整體的球種分配，變化球的比例比往年提高，在尾勁又失威的狀況下自然造成了潰堤的結局。

菅野智之累了嗎？

過去兩年球季菅野智之都拿下澤村賞大獎，相對也因此付出慘痛代價。2016-2017年連續兩年他的投球局數都接近190局，2018年甚至生涯首度突破200局，是兩聯盟12球團投手之中破200局的唯一一人。加上10場完投、8場完封、3,129投球數，這些亮麗數字的背後所伴隨而來的疲勞累積都是龐大的負擔。有球團情蒐人員指出：「直球的球速有出來，不過尾勁不見了。如此狀況的菅野智之還是第一次看到！」

也有評論家提出建言，監督原辰德應該先讓他有喘息空間，投到5局或6局、100球前後退場，再慢慢找回正常手感。甚至先到二軍調整，或是跳過一次先發輪值，找回球威再說的聲音也已經出現。不過考量到巨人隊現在不安的牛棚戰力，以及中央聯盟吃緊的戰局，原辰德恐怕難有多少空間做這樣的調度。

巨人隊雖然排名仍居第一，不過後面的廣島、養樂多，甚至阪神都來勢洶洶，差距有限。巨人接下來想要在亂集團中殺出，第一號王牌菅野智之重新走回神壇將是首要條件！

讀賣巨人菅野智之

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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