中職／蘇建榮單季被砸26次 林泓育有機會超越

2019-05-19 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊林泓育。記者侯永全/攝影 分享 facebook 猿隊「小胖」林泓育昨天二局上被獅隊洋投瑞安砸中手肘，生涯累積觸身球破百，和陳瑞昌並列中職史上第二，只落後王勝偉七次，笑說：「觸身球次數比很多人安打還多。」

陳瑞昌過去花了14季完成「百觸」，王勝偉第100次觸身球出現在生涯第十季，林泓育今年也是個人第十個球季，但上半季還沒打完就破百，他說：「以進度來說，一定會超過王勝偉。」

林泓育2015年被砸18次是個人單季最高紀錄，猿隊今年開季前34戰，他就被砸10次，也是生涯第五次單季觸身球二位數，接照目前進度，不但很有機會改寫個人紀錄，甚至可能超越興農牛隊蘇建榮2012年締造的中職單季26次觸身球。

林泓育說：「蘇建榮以前都站很裡面（靠近本壘板），我都站很後面耶。」

中職被觸身球「前三傑」就有兩人是捕手，林泓育也不知為何如此，但他表示，自己當捕手，在比賽過程中，碰到好打者也會指示投手投近身球。

林泓育坦言，知道自己很常被打到，可能是投手對決時，都想攻擊內角，印象最深的觸身球是被李韋斯（2014年獅隊洋投）148公里速球砸中肋骨，他說：「真的很危險，因為球速很快，不容易閃掉，但他也不是故意的。」

獅隊教練陳瑞昌回想球員時期，學習如何閃躲觸身球、甚至技巧性被球碰到都是功夫；他表示，看到近身球過來，絕對不能硬碰硬，一定要先閃開，否則很容易受傷。