中職／台中金控大戰取消 兄弟挑戰20勝再等等

2019-05-19 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



台中洲際球場兄弟、悍將之戰因雨取消。圖／中華職棒提供 分享 facebook 中職原定下午五點在台中洲際球場進行的中信兄弟、富邦悍將之戰，因為大雨提前宣布取消，補賽時間 、地點將依聯盟規定另行公布。

天母球場統一獅、猿隊雙重賽首戰也因下雨取消，第二戰下午將在下午五點開打，猿隊先發投手原是史博威，改由翁瑋均登板，獅隊人選不變，仍由潘威倫應戰。

兄弟最近9戰只打出1勝8敗，目前戰績19勝1和17敗，上半季排名暫居第二；猿隊近6戰4勝1和1敗，以18勝1和15敗排名榜首，領先兄弟半場勝差。