中職／林益全致勝3分砲 悍將裁定勝兄弟

2019-05-18 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊昨天終止7連敗，今天在台中洲際棒球場續戰富邦悍將隊，黃恩賜僅投3.2局失6分，挨了3發全壘打，悍將隊在4局下靠林益全的3分砲超前比數，比賽打到7局上遇上大雨，經1.5小時的等待後，最終裁定由悍將隊以7：4勝出，林益全獲單場MVP。

富邦悍將隊今天由陳仕朋先發，兄弟首局先有攻勢，王威晨，彭政閔接連安打攻占一、三壘，林智勝擊出滾地球送回第1分。

悍將隊打線接著在2局上還以顏色，申皓瑋本季首安就是全壘打，從黃恩賜手中擊出陽春砲將比數扳平，林威廷、陳凱倫再補上安打，林宥穎敲高飛犧牲打送回超前分。

中信兄弟在2局下靠張志豪的陽春砲追平比數，第3局彭政閔揮出帶有1分打點的安打，幫助兄弟以3：2要回領先。

但悍將隊在4局上持續開砲，陳凱倫率先上場轟出左外野追平陽春彈（本季第2轟），2出局後林益全補上3分全壘打（本季第5轟）逆轉戰局，也把黃恩賜打退場。6局上悍將隊靠李宗賢及胡金龍的安打再下一城，拉開7：4領先。

比賽打到7局下，兄弟1出局後攻佔一壘，現場降下大雨，比賽因此暫停，雨勢趨緩後場地進行整理，但之後又開始降雨，經過1個半小時的等待後，比賽裁定。

悍將隊陳仕朋先發5局，被敲出9支安打（1轟），失4分，拿下本季第3勝。黃恩賜先發3.2局失6分，吞下3連敗。