親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

選前民調都指他會連任失敗 澳洲總理爆冷門勝選

運動筆記三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二
健行筆記四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花 健行，在克里特島
NBA賽事懶人包 (5月18日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月18日)

中職／林益全致勝3分砲 悍將裁定勝兄弟

2019-05-18 21:54聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊昨天終止7連敗，今天在台中洲際棒球場續戰富邦悍將隊，黃恩賜僅投3.2局失6分，挨了3發全壘打，悍將隊在4局下靠林益全的3分砲超前比數，比賽打到7局上遇上大雨，經1.5小時的等待後，最終裁定由悍將隊以7：4勝出，林益全獲單場MVP。

富邦悍將隊今天由陳仕朋先發，兄弟首局先有攻勢，王威晨，彭政閔接連安打攻占一、三壘，林智勝擊出滾地球送回第1分。

悍將隊打線接著在2局上還以顏色，申皓瑋本季首安就是全壘打，從黃恩賜手中擊出陽春砲將比數扳平，林威廷、陳凱倫再補上安打，林宥穎敲高飛犧牲打送回超前分。

中信兄弟在2局下靠張志豪的陽春砲追平比數，第3局彭政閔揮出帶有1分打點的安打，幫助兄弟以3：2要回領先。

但悍將隊在4局上持續開砲，陳凱倫率先上場轟出左外野追平陽春彈（本季第2轟），2出局後林益全補上3分全壘打（本季第5轟）逆轉戰局，也把黃恩賜打退場。6局上悍將隊靠李宗賢及胡金龍的安打再下一城，拉開7：4領先。

比賽打到7局下，兄弟1出局後攻佔一壘，現場降下大雨，比賽因此暫停，雨勢趨緩後場地進行整理，但之後又開始降雨，經過1個半小時的等待後，比賽裁定。

悍將隊陳仕朋先發5局，被敲出9支安打（1轟），失4分，拿下本季第3勝。黃恩賜先發3.2局失6分，吞下3連敗。

黃恩賜林益全

相關新聞

中職／猿隊單場投出11次保送 助攻獅隊取3連勝

2019-05-18 20:54

中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37

中職／ 全場11次保送 洪總：當然會輸

2019-05-18 22:00

中職／瑞安好投取勝 感謝隊友守備幫忙

2019-05-18 21:27

中職／獅隊演出三殺守備 史上第19次

2019-05-18 18:32

中職／林承飛相隔47天 重新回到一軍

2019-05-18 18:21

中職／林泓育遭球吻破百 史上、現役都排第2

2019-05-18 17:40

中職／鍾承祐盡責傳承 讚王柏融是難得好打者

2019-05-18 17:26

中職／陳重羽兼職外野表現 蔗總認為比預期好

2019-05-18 16:55

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

中職／薪資仲裁結果 依合約精神雙方均須遵守

2019-05-17 16:28

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

中職／天母獅猿戰因雨延至周日 郭台銘開球取消

2019-05-17 14:43

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

中職／猿退悍將 主場連12不敗

2019-05-17 00:02

中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42

中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

2019-05-18 10:59

NBA／違反禁藥規範 伊凡斯遭逐出聯盟

2019-05-18 09:40

NBA／季後賽必贏破功 林書豪只能擁抱垃圾時間

2019-05-18 12:12

日職／對剋星軟銀千賀滉大敲安 王柏融4支1輸球

2019-05-18 16:17

NBA／關鍵「火鍋」 勇士逆轉拓荒者

2019-05-18 00:21

NBA／年度頒獎典禮時間確定 各獎項入圍者名單

2019-05-18 10:11

NBA／字母哥強勢領軍 公鹿飆125分輕取暴龍

2019-05-18 12:00

NBA／親兄弟場上明算帳 小柯瑞公事公辦

2019-05-18 15:12

NBA／傷勢比當初所想嚴重 杜蘭特恐缺席西決

2019-05-18 14:28

NBA／格林自稱防守史上最佳 皮本有話要說

2019-05-18 15:55

NBA／駁斥里拉德說法 裁判報告證實伊古達拉沒犯規

2019-05-18 14:17

NBA／寧死也不讓戴維斯去湖人？ 鵜鶘老闆嚴詞否認

2019-05-18 14:18

日職／王柏融復出後首度打滿全場 敲唯一打點

2019-05-18 16:50

NBA／紐奧良刮威廉森旋風 美式足球隊也打他主意

2019-05-18 16:16

NBA／累計6場勝分破20 公鹿追平季後賽紀錄

2019-05-18 11:41

籃球／李允傑飆8記三分彈 政大表演賽逆轉富邦

2019-05-18 19:52

NBA／球迷喊MVP 字母哥不在乎：專注下一戰

2019-05-18 16:24

MLB／未正式宣布退休 王建民：捨不得離開球場

2019-05-18 12:21

NBA／暴龍慘敗公鹿 小加索：我打爛透了

2019-05-18 19:28

MLB／大聯盟首位出櫃球員 伯克發明擊掌手勢卻晚景淒涼

2019-05-18 09:08

SBL／達欣不打職籃 球員：對未來一頭霧水

2019-05-18 00:19

MLB／達比修飆11K 小熊投教：關鍵在變化球

2019-05-18 07:42

中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

田徑／上海鑽石聯賽 鄭兆村87公尺12取得東奧門票

2019-05-18 21:04

MLB／太空人9連勝 普雷斯利創39場無失分紀錄

2019-05-18 10:45

MLB／大谷連5場安打 普荷斯3116安超A-Rod

2019-05-18 13:46

MLB／專攻塞揚強投？ 馬林魚打爆狄葛隆止7連敗

2019-05-18 11:36

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53

日職／宋家豪無失分奪11中繼 陳冠宇連9戰無責失

2019-05-18 16:58

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

MLB／布萊恩3響砲轟國民 隊史上次紀錄也是他

2019-05-18 11:35

中職／獅隊演出三殺守備 史上第19次

2019-05-18 18:32

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

拳擊／台灣職業拳王爭霸 洪嘉慶今搶金腰帶

2019-05-18 00:14

全國青少棒／韓碩恒包辦4打點 東縣收最後一張四強門票

2019-05-18 14:50

全國青少棒／曾譯威連3K守成 北市1分險勝竹縣晉四強

2019-05-18 12:08

中職／猿隊單場投出11次保送 助攻獅隊取3連勝

2019-05-18 20:54

羅馬女網／歷3盤2小時大戰 詹家姊妹闖雙打4強

2019-05-17 23:58

中職／林益全致勝3分砲 悍將裁定勝兄弟

2019-05-18 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top