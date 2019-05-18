籃球／李允傑飆8記三分彈 政大表演賽逆轉富邦

2019-05-18 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



國立政治大學慶祝92周年校慶活動，18日邀請新科SBL總冠軍隊富邦勇士與政大雄鷹表演賽。兩隊總教練許晉哲與陳子威，昔日曾是璞園師徒關係，讓這場表演賽更添話題，終場政大雄鷹在李允傑8記三分球以及田浩領銜下，94：89逆轉勝富邦。

政大雄鷹隊一度曾落後雙位數，不過在決勝節頂住壓力，主控田浩帶領下，憑藉連續外線火力，及小組配合成功逆轉戰局。政大雄鷹教練陳子威表示，邀請到富邦實屬難得，並感謝富邦休季仍前來撥空指導，「由許晉哲教練帶領的團隊，不管在個人能力與團隊戰術執行上都屬高水準。特別富邦奪冠後已進入休季，還特別撥空前來指導，政大雄鷹隊非常珍惜。」

陳子威滿意比賽內容，讚賞子弟兵表現，並感謝富邦非常認真看待比賽，「球員處理球的經驗，讓政大小將在場上場下都獲益良多。」

今日政大體育館進場觀眾破千人、約達六成滿。表演賽由政大校長郭明政開球，而富邦銀行董事長陳聖德，為「雄鷹會」會員，今天也坐在雄鷹隊球員席，全程觀看比賽。政大雄鷹榮譽領隊姜豐年、富邦勇士副領隊陳建州，也都全程欣賞這場精采比賽。